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Чемпионат мира
Германия
29.06.2026 23:30 - : -
Парагвай
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Чемпионат мира
29 июня 2026, 15:14 |
101
0

Германия – Парагвай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала ЧМ-2026

29 июня 2026, 15:14 |
101
0
Германия – Парагвай. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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В понедельник, 29 июня, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Германии и Парагвая. Игра пройдет в Фоксборро (США) на поле стадиона «Джиллетт Стэдиум», начало – в 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Германия заняла первое место в группе, но до игры остаются вопросы после поражения от Эквадора 1:2. Команда прошла перестройку и делает ставку на молодых лидеров – Мусиалу, Хаверцу и Вирцу. Несмотря на мощную атаку, немцы иногда теряют концентрацию, что стоило им результата.

Парагвай впервые с 2010 года вышел в плей-офф, хотя стартовал с разгромного поражения от США 1:4. Затем команда собралась, одержала важную победу над Турцией и сыграла вничью с Австралией. Парагвай делает ставку на дисциплинированную оборону и терпеливую игру без лишнего риска.

В 1/16 финала Германия встретится с организованной и плотной защитой Парагвая. Это противостояние атакующей креативности немцев и оборонительной выносливости южноамериканцев. Ключевым станет то, сможет ли Бундестим сломать дисциплинированные редуты соперника без потери баланса в защите.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Парагвай в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Германия
29 июня 2026 -
23:30
Парагвай
Победа Германии 1.36 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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