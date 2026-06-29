В понедельник, 29 июня, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Германии и Парагвая. Игра пройдет в Фоксборро (США) на поле стадиона «Джиллетт Стэдиум», начало – в 23:00 по Киеву.

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Германия заняла первое место в группе, но до игры остаются вопросы после поражения от Эквадора 1:2. Команда прошла перестройку и делает ставку на молодых лидеров – Мусиалу, Хаверцу и Вирцу. Несмотря на мощную атаку, немцы иногда теряют концентрацию, что стоило им результата.

Парагвай впервые с 2010 года вышел в плей-офф, хотя стартовал с разгромного поражения от США 1:4. Затем команда собралась, одержала важную победу над Турцией и сыграла вничью с Австралией. Парагвай делает ставку на дисциплинированную оборону и терпеливую игру без лишнего риска.

В 1/16 финала Германия встретится с организованной и плотной защитой Парагвая. Это противостояние атакующей креативности немцев и оборонительной выносливости южноамериканцев. Ключевым станет то, сможет ли Бундестим сломать дисциплинированные редуты соперника без потери баланса в защите.

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Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Парагвай в украинской версии сайта.