29 июня сборные Германии и Парагвая провели матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Джиллетт в Фоксборо. Путевку в следующую стадию мундиаля сенсационно завоевали парагвайцы.

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В основное время Германия и Парагвай обменялись голами – на гол Хулио Энсисо в конце первого тайма ответил Кай Хаверц на старте второго.

В овертайме команды не сумели забить ни одного мяча – на 102-й минуте взятие ворот от Джонатана Та было отменено из-за фола Вальдемара Антона против голкипера Орландо Хиля.

В серии пенальти точнее оказались парагвайцы – 4:3. В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная из Южной Америки сыграет против победителя пары Франция – Швеция.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня

Германия – Парагвай – 1:1

Голы: Хаверц, 54 – Энсисо, 42

Серия пенальти: Хаверц (0:0), Маурисио (0:1), Киммих (1:1), Г. Гомес (1:2), Мусиала (2:2), Галарса (2:3), Вольтемаде (2:3), Санабриа (2:3), Амири (3:3), Бальбуэна (3:3), Та (3:3), Канале (3:4)

Видеообзор матча ожидается...

Германия – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция