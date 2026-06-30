Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
29 июня сборные Германии и Парагвая провели матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на стадионе Джиллетт в Фоксборо. Путевку в следующую стадию мундиаля сенсационно завоевали парагвайцы.
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В основное время Германия и Парагвай обменялись голами – на гол Хулио Энсисо в конце первого тайма ответил Кай Хаверц на старте второго.
В овертайме команды не сумели забить ни одного мяча – на 102-й минуте взятие ворот от Джонатана Та было отменено из-за фола Вальдемара Антона против голкипера Орландо Хиля.
В серии пенальти точнее оказались парагвайцы – 4:3. В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная из Южной Америки сыграет против победителя пары Франция – Швеция.
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня
Германия – Парагвай – 1:1
Голы: Хаверц, 54 – Энсисо, 42
Серия пенальти: Хаверц (0:0), Маурисио (0:1), Киммих (1:1), Г. Гомес (1:2), Мусиала (2:2), Галарса (2:3), Вольтемаде (2:3), Санабриа (2:3), Амири (3:3), Бальбуэна (3:3), Та (3:3), Канале (3:4)
Видеообзор матча ожидается...
Германия – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
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