Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Чемпионат мира
Германия
29.06.2026 23:30 – FT 1 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Парагвай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
30 июня 2026, 02:57 | Обновлено 30 июня 2026, 03:10
2951
0

Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

30 июня 2026, 02:57 | Обновлено 30 июня 2026, 03:10
2951
0
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

29 июня сборные Германии и Парагвая провели матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Джиллетт в Фоксборо. Путевку в следующую стадию мундиаля сенсационно завоевали парагвайцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В основное время Германия и Парагвай обменялись голами – на гол Хулио Энсисо в конце первого тайма ответил Кай Хаверц на старте второго.

В овертайме команды не сумели забить ни одного мяча – на 102-й минуте взятие ворот от Джонатана Та было отменено из-за фола Вальдемара Антона против голкипера Орландо Хиля.

В серии пенальти точнее оказались парагвайцы – 4:3. В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная из Южной Америки сыграет против победителя пары Франция – Швеция.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня

Германия – Парагвай – 1:1

Голы: Хаверц, 54 – Энсисо, 42

Серия пенальти: Хаверц (0:0), Маурисио (0:1), Киммих (1:1), Г. Гомес (1:2), Мусиала (2:2), Галарса (2:3), Вольтемаде (2:3), Санабриа (2:3), Амири (3:3), Бальбуэна (3:3), Та (3:3), Канале (3:4)

Видеообзор матча ожидается...

Германия – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хосе Канале (Парагвай).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Надием Амири (Германия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Матиас Галарса (Парагвай).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джамал Мусиала (Германия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Густаво Гомес (Парагвай).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Йосуа Киммих (Германия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Маурисио Прадо (Парагвай).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия), асcист Флориан Вирц.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Парагвай), асcист Матиас Галарса.
По теме:
Нидерланды – Марокко. Текстовая трансляция матча
Оборвалась серия. Германия впервые на ЧМ проиграла в серии пенальти
ФОТО. Герой серии. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Германия – Парагвай
видео голов и обзор сборная Германии по футболу сборная Парагвая по футболу ЧМ-2026 по футболу Хулио Энсисо Кай Хаверц пенальти серия пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(44)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2026 U-19. Турнирная таблица: Украина U-19 лидирует после первого тура
Футбол | 29 июня 2026, 23:59 0
Евро-2026 U-19. Турнирная таблица: Украина U-19 лидирует после первого тура
Евро-2026 U-19. Турнирная таблица: Украина U-19 лидирует после первого тура

В стартовом туре ЧЕ сине-желтые переиграли Хорватию U-19 со счетом 3:1

Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Футбол | 29 июня 2026, 06:32 8
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры

Украинец получил предложение от «Нью-Йорк Сити»

Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 29.06.2026, 09:55
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Футбол | 29.06.2026, 07:58
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ
Футбол | 29.06.2026, 19:04
«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ
«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 6
Футбол
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
29.06.2026, 18:05 3
Бокс
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 11
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
28.06.2026, 08:55 7
Бокс
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
29.06.2026, 06:02 3
Футбол
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем