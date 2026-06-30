Сетка ЧМ-2026. Германия опозорилась. Парагвай ждет соперника в 1/8 финала
Парагвайцы в серии пенальти сенсационно выбили немцев и могут сыграть против Франции
Сборная Парагвая сенсационно вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026.
В ночь на 30 июня парагвайцы неожиданно выбили команду Германии, вырвав путевку в следующую стадию в серии послематчевых пенальти.
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Основное время игры и овертайм завершились со счетом 1:1, а с 11-метровых точнее оказалась сборная из Южной Америки – 4:3.
Следующим соперником Парагвая будет победитель пары Франция – Швеция.
Групповой этап ЧМ-2026 Парагвай завершил на третьем место в квартете D после поражения от США (1:4), победы над Турцией (1:0) и ничьи с Австралией (1:1).
Парагвай стал третьим участником 1/8 финала. Ранее в эту стадию прошли Канада (победа над ЮАР – 1:0) и Бразилия (победа над Японией – 2:1).
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
Голы: Хаверц, 54 – Энсисо, 42
Серия пенальти: Хаверц (0:0), Маурисио (0:1), Киммих (1:1), Г. Гомес (1:2), Мусиала (2:2), Галарса (2:3), Вольтемаде (2:3), Санабриа (2:3), Амири (3:3), Бальбуэна (3:3), Та (3:3), Канале (3:4)
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Пары 1/16 финала ЧМ-2026:
- 28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1
- 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
- 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
- 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
- 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
- 01.07. 00:00. Франция – Швеция
- 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор
- 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго
- 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал
- 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
- 02.07. 22:00. Испания – Австрия
- 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия
- 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир
- 03.07. 21:00. Австралия – Египет
- 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
- 04.07. 04:30. Колумбия – Гана
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