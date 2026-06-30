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Чемпионат мира
30 июня 2026, 04:41 | Обновлено 30 июня 2026, 04:42
74
0

Тренер сборной Парагвая: «Без страданий мы не умеем побеждать»

Густаво Альфаро – о поединке с Германией в 1/16 финала

30 июня 2026, 04:41 | Обновлено 30 июня 2026, 04:42
74
0
Тренер сборной Парагвая: «Без страданий мы не умеем побеждать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Густаво Альфаро
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Тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро подвел итоги исторического матча против Германии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Латиноамериканская команда шокировала бундестим, обыграв европейского гранда по итогам 120 минут – 1:1, 4:3 по пен.

«Жаль, что ответный гол пришел после мяча, который был нашим. Внезапно двое игроков уже рванули в контратаку, но мяч ушел в другую зону, и оттуда пошел навес, из-за которого они в итоге сравняли счет.

После этого они стойко держались до самого конца, несмотря на тревогу из-за того отмененного гола, когда Орландо заблокировали в момент, когда он хотел выйти на перехват навеса. Это было сложно прежде всего из-за антропометрии немецких игроков и всего того, чему приходилось противостоять. К счастью, парни справились.

Все как всегда у нас: без страданий мы не умеем побеждать. Нам оставалось пробить два пенальти, казалось, что победа уже в кармане, но пришлось ждать до шестого удара, чтобы окончательно решить судьбу матча.

Люди знают, каких усилий нам это здесь стоило. Нам очень тяжело дается достижение такого результата.

И мы дарим эту победу всем людям, всем парагвайцам, ведь я знал, что именно они искренне желали победы сборной. Они этого заслужили, потому что всегда нас поддерживали, и мы это чувствовали.

Я прожил этот матч очень интенсивно, как и все остальные, с тем напряжением, которое царило на поле от начала и до конца. Мы знали, что будет сложно против соперника, который является кандидатом на титул чемпиона мира, имеет огромный статус и значительное преимущество на бумаге до игры.

Парни провели отличный матч, исходя из наших потребностей и того, что им приходилось выкладываться на полную, чтобы не дать Германии найти пути к нашим воротам. Хотя нам многого не хватало, стоит учитывать и очень высокую температуру воздуха: из-за таких усилий, когда приходится постоянно бежать назад в оборону, порой просто не оставалось сил, чтобы бежать вперед», — подытожил Альфаро.

Видеообзор матча:

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Андрей Витренко Источник
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