Нагельсманн набросился на судью после вылета: «Это скандал. Шутка какая-то»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн взорвался от ярости после поражения от Парагвая в 1/16 финала на ЧМ-2026.

Европейская команда покинула турнир, уступив сопернику в серии пенальти – 1:1, 3:4 по пен.

После матча Юлиан поднял тему отмененного гола сборной Германии на 102-й минуте, когда судья не засчитал точный удар Джонатана Та.

Арбитр Джалаль Джайед пересмотрел эпизод с помощью VAR и отменил взятие ворот из-за фола Вальдемара Антона против вратаря.

«Мы забиваем гол, и это просто скандал, что он его отменяет. Понятия не имею, что он там увидел. Это действительно какая-то шутка.

Неназначенный пенальти против Испании на ЧЕ-2024? Это похожая ситуация. Бывают матчи, когда ты способен забить много голов, а бывают матчи, которые ты должен выгрызать на жилах. И этот матч мы, вероятно, так бы и выиграли.

Я прямо сейчас смотрю повтор: это не просто скандал, это абсолютный скандал. Там даже близко нет фола», – сказал Юлиан.