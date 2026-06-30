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  4. Нагельсманн набросился на судью после вылета: «Это скандал. Шутка какая-то»
Чемпионат мира
30 июня 2026, 04:21 | Обновлено 30 июня 2026, 04:22
728
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Нагельсманн набросился на судью после вылета: «Это скандал. Шутка какая-то»

Тренер сборной Германии не стал молчать по поводу отмененного гола

30 июня 2026, 04:21 | Обновлено 30 июня 2026, 04:22
728
4 Comments
Нагельсманн набросился на судью после вылета: «Это скандал. Шутка какая-то»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн взорвался от ярости после поражения от Парагвая в 1/16 финала на ЧМ-2026.

Европейская команда покинула турнир, уступив сопернику в серии пенальти – 1:1, 3:4 по пен.

После матча Юлиан поднял тему отмененного гола сборной Германии на 102-й минуте, когда судья не засчитал точный удар Джонатана Та.

Арбитр Джалаль Джайед пересмотрел эпизод с помощью VAR и отменил взятие ворот из-за фола Вальдемара Антона против вратаря.

«Мы забиваем гол, и это просто скандал, что он его отменяет. Понятия не имею, что он там увидел. Это действительно какая-то шутка.

Неназначенный пенальти против Испании на ЧЕ-2024? Это похожая ситуация. Бывают матчи, когда ты способен забить много голов, а бывают матчи, которые ты должен выгрызать на жилах. И этот матч мы, вероятно, так бы и выиграли.

Я прямо сейчас смотрю повтор: это не просто скандал, это абсолютный скандал. Там даже близко нет фола», – сказал Юлиан.

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сборная Германии по футболу сборная Парагвая по футболу Юлиан Нагельсманн ЧМ-2026 по футболу VAR Джонатан Та
Андрей Витренко Источник: Sport1.de
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Комментарии 4
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Ця всратість наприкнці гри від Нагельсмана це агонія!
І не бажання визнати, що ти як тренер сьогодні був – нуль! 
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С рукой Кукарельи в 2024 там 1000%-ый пенальти, правда ты тогда как-то особо не бушевал. А касательно сегодняшнего отмененного гола то не все так однозначно, скорее всего гол был отменен справедливо, вратарская площадь на то и существует, что вратарь в ней практически неприкасаем. 
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Все правильно отменили гол, нападающий толкнул воротника в его площадке. Но арбитр реально ужасен и потерянным был, там как минимум 2 красные надо было давать. Тому же Мусиало надо было давать красную.
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