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  4. Кай ХАВЕРЦ – о вылете сборной Германии с ЧМ-2026: «Мы обосрались»
Чемпионат мира
30 июня 2026, 03:47 | Обновлено 30 июня 2026, 03:49
436
0

Кай ХАВЕРЦ – о вылете сборной Германии с ЧМ-2026: «Мы обосрались»

Нападающий жестко прошелся по команде после матча с Парагваем

30 июня 2026, 03:47 | Обновлено 30 июня 2026, 03:49
436
0
Кай ХАВЕРЦ – о вылете сборной Германии с ЧМ-2026: «Мы обосрались»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц
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Игрок сборной Германии Кай Хаверц понуро проанализировал поединок 1/16 финала против Парагвая на чемпионате мира 2026.

Европейская сборная не дожала соперника за 120 минут (1:1), а затем еще и опозорилась в серии пенальти – 3:4.

После вылета немецкой команды Хаверц не подбирал выражений, указав на низкий уровень сборной.

«Это мой второй чемпионат мира, и мы дважды обосрались. Последние турниры – это просто ничто. Единственное, что я могу сказать, – это простите. Мы, конечно, разочарованы. Это сразу заметно, когда заходишь в раздевалку. Мы многого ожидали от этого года.

Я имею в виду, что они, конечно, оборонялись очень глубоко. Из-за этого было тяжело создать какой-то высокий темп. Разумеется, мы пытались, часто через фланговые навесы, и именно так нам и удалось забить гол. Но да, на самом деле мало что получалось, если ты вылетаешь от Парагвая – при всем уважении. И в таком случае ты просто не заслужил проходить дальше.

Германия сейчас во мировом футболе – второсортная команда? Да, в любом случае похоже на то. Я имею в виду, что на турнирах мы, как по мне, не играли в какой-то плохой футбол. Но нам всегда чего-то не хватало. Сегодня опять то же самое. И да, здесь мы — прежде всего игроки, тренера сейчас в расчет не берем – должны посмотреть в зеркало и спросить с самих себя.

Мы все – профессиональные футболисты и играем за такую огромную страну, за страну с такой историей. Если ты каждый раз вылетаешь так рано, то ты большего и не заслужил», – заявил Кай.

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Андрей Витренко Источник: Sport Bild
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