Нагельсманн принял решение после позорного вылета Германии с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн отбросил все мысли об отставке после позорного вылета от Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026.

Немецкая сборная уступила в серии пенальти после ничьей по итогам 120 минут игры – 1:1, 3:4 по пенальти.

Действующее соглашение Юлиана с Немецким футбольным союзом рассчитано еще на два года, то есть до 2028-го.

«Я готов работать дальше, если этого хотят, а если меня не хотят видеть на этой должности, мне должны об этом сказать. Я не из тех, кто убегает.

Я хочу продолжать, но в футболе не все всегда зависит от тебя. Если Немецкий футбольный союз (DFB) этого желает, тогда я буду готовить команду к чемпионату Европы и Лиге наций», – сказал Нагельсманн.