Нагельсманн принял решение после позорного вылета Германии с ЧМ-2026
Юлиан дал четкий сигнал немецкому союзу
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн отбросил все мысли об отставке после позорного вылета от Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026.
Немецкая сборная уступила в серии пенальти после ничьей по итогам 120 минут игры – 1:1, 3:4 по пенальти.
Действующее соглашение Юлиана с Немецким футбольным союзом рассчитано еще на два года, то есть до 2028-го.
«Я готов работать дальше, если этого хотят, а если меня не хотят видеть на этой должности, мне должны об этом сказать. Я не из тех, кто убегает.
Я хочу продолжать, но в футболе не все всегда зависит от тебя. Если Немецкий футбольный союз (DFB) этого желает, тогда я буду готовить команду к чемпионату Европы и Лиге наций», – сказал Нагельсманн.
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