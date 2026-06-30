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Чемпионат мира
30 июня 2026, 03:34 | Обновлено 30 июня 2026, 03:35
1266
0

Нагельсманн принял решение после позорного вылета Германии с ЧМ-2026

Юлиан дал четкий сигнал немецкому союзу

30 июня 2026, 03:34 | Обновлено 30 июня 2026, 03:35
1266
0
Нагельсманн принял решение после позорного вылета Германии с ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн отбросил все мысли об отставке после позорного вылета от Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026.

Немецкая сборная уступила в серии пенальти после ничьей по итогам 120 минут игры – 1:1, 3:4 по пенальти.

Действующее соглашение Юлиана с Немецким футбольным союзом рассчитано еще на два года, то есть до 2028-го.

«Я готов работать дальше, если этого хотят, а если меня не хотят видеть на этой должности, мне должны об этом сказать. Я не из тех, кто убегает.

Я хочу продолжать, но в футболе не все всегда зависит от тебя. Если Немецкий футбольный союз (DFB) этого желает, тогда я буду готовить команду к чемпионату Европы и Лиге наций», – сказал Нагельсманн.

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Андрей Витренко Источник: Sport1.de
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