Оборвалась серия. Германия впервые на ЧМ проиграла в серии пенальти
Немецкую команду остановила сборная Парагвая
Сборная Германии впервые в своей истории проиграла в серии пенальти на чемпионате мира.
Случилось это в матче 1/16 финала против Парагвая на мундиале 2026. Немецкая команда обменялась голами с соперником (1:1) и довела игру до ударов с отметки.
В результате Германия не реализовала три удара с точки и проиграла сопернику в серии пенальти – 3:4.
Статистика сборной Германии в сериях пенальти на ЧМ:
- 1982 – победа над Францией (3:3, 5:4 по пен.)
- 1986 – победа над Мексикой (0:0, 4:1 по pen.)
- 1990 – обеда над Англией (1:1, 4:3 по пен.)
- 2006 – победа над Аргентиной (1:1, 4:2 по пен.)
- 2026 – поражение от Парагвая (1:1, 3:4 по пен.)
Germany have lost a penalty shootout at the FIFA World Cup for the first time in their history. 🤯 pic.twitter.com/U85scfqDRL— Squawka (@Squawka) June 29, 2026
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