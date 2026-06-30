Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оборвалась серия. Германия впервые на ЧМ проиграла в серии пенальти
Чемпионат мира
30 июня 2026, 03:23 | Обновлено 30 июня 2026, 03:45
185
0

Оборвалась серия. Германия впервые на ЧМ проиграла в серии пенальти

Немецкую команду остановила сборная Парагвая

30 июня 2026, 03:23 | Обновлено 30 июня 2026, 03:45
185
0
Оборвалась серия. Германия впервые на ЧМ проиграла в серии пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Германии впервые в своей истории проиграла в серии пенальти на чемпионате мира.

Случилось это в матче 1/16 финала против Парагвая на мундиале 2026. Немецкая команда обменялась голами с соперником (1:1) и довела игру до ударов с отметки.

В результате Германия не реализовала три удара с точки и проиграла сопернику в серии пенальти – 3:4.

Статистика сборной Германии в сериях пенальти на ЧМ:

  • 1982 – победа над Францией (3:3, 5:4 по пен.)
  • 1986 – победа над Мексикой (0:0, 4:1 по pen.)
  • 1990 – обеда над Англией (1:1, 4:3 по пен.)
  • 2006 – победа над Аргентиной (1:1, 4:2 по пен.)
  • 2026 – поражение от Парагвая (1:1, 3:4 по пен.)
По теме:
Тренер сборной Парагвая: «Без страданий мы не умеем побеждать»
Нагельсманн набросился на судью после вылета: «Это скандал. Шутка какая-то»
Нидерланды – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
сборная Германии по футболу сборная Парагвая по футболу серия пенальти ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: Squawka
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кай ХАВЕРЦ – о вылете сборной Германии с ЧМ-2026: «Мы обосрались»
Футбол | 30 июня 2026, 03:47 0
Кай ХАВЕРЦ – о вылете сборной Германии с ЧМ-2026: «Мы обосрались»
Кай ХАВЕРЦ – о вылете сборной Германии с ЧМ-2026: «Мы обосрались»

Нападающий жестко прошелся по команде после матча с Парагваем

Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Футбол | 29 июня 2026, 07:58 13
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы

Араухо может перейти в столичный клуб

Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Футбол | 29.06.2026, 10:25
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала
Теннис | 29.06.2026, 22:27
Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала
Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Футбол | 29.06.2026, 06:32
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
28.06.2026, 08:20 6
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
28.06.2026, 07:20 47
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 3
Бокс
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
29.06.2026, 07:02 2
Футбол
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
29.06.2026, 18:05 3
Бокс
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
28.06.2026, 17:47
Волейбол
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем