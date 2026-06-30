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  4. ФОТО. Гол Германии в ворота Парагвая на 102-й мин отменен. Что произошло?
Чемпионат мира
30 июня 2026, 01:57 | Обновлено 30 июня 2026, 03:10
430
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ФОТО. Гол Германии в ворота Парагвая на 102-й мин отменен. Что произошло?

Джонатан Та мог вывести немцев вперед, но Вальдемар Антон сфолил против голкипера

30 июня 2026, 01:57 | Обновлено 30 июня 2026, 03:10
430
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ФОТО. Гол Германии в ворота Парагвая на 102-й мин отменен. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Гол сборной Германии в ворота Парагвая на 102-й минуте матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 был отменен.

Под конец первых 15 минут овертайма Джонатан Та поразил ворота соперников. Но после просмотра VAR главный арбитр не засчитал мяч.

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Был зафиксирован фол в атаке – Вальдемар Антон толкнул голкипера парагвайцев Орландо Гилла.

Счет в поединке остается 1:1. Встреча стартовала в 29 июня в 23:30 на стадионе Джиллетт в Фоксборо.

ФОТО. Гол Германии в ворота Парагвая на 102-й мин отменен. Что произошло?

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Не було там фолу. Голкіпер сам штовхав і сам гарно впав. 
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