Гол сборной Германии в ворота Парагвая на 102-й минуте матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 был отменен.

Под конец первых 15 минут овертайма Джонатан Та поразил ворота соперников. Но после просмотра VAR главный арбитр не засчитал мяч.

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Был зафиксирован фол в атаке – Вальдемар Антон толкнул голкипера парагвайцев Орландо Гилла.

Счет в поединке остается 1:1. Встреча стартовала в 29 июня в 23:30 на стадионе Джиллетт в Фоксборо.

ФОТО. Гол Германии в ворота Парагвая на 102-й мин отменен. Что произошло?