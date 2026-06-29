Сборная Германии пропускает в каждом матче на трех последних ЧМ
Вспомним все результаты матчей немецкой сборной на ЧМ-2018, ЧМ-2022 и ЧМ-2026
Сборная Германии пропустила как минимум один гол в каждом матче последних трех чемпионатов мира.
Серия с пропущенными мячами состоит уже из 9 матчей.
Последний раз Германия не пропускала на мировых первенствах еще в 2014 году, когда в финале победила сборную Аргентины со счетом 1:0.
Серия сборной Германии с пропущенными мячами на чемпионатах мира (9)
- 2026: Эквадор – 1:2
- 2026: Кот-д'Ивуар – 2:1
- 2026: Кюрасао – 7:1
- 2022: Коста-Рика – 4:2
- 2022: Испания – 1:1
- 2022: Япония – 1:2
- 2018: Южная Корея – 0:2
- 2018: Швеция – 2:1
- 2018: Мексика – 0:1
Прервать свою неприятную серию немцы попробуют в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая.
Krasse Statistik! 😳 Seit dem Titel 2014 hat die DFB-Elf in jedem WM-Spiel mindestens ein Gegentor kassiert.— Transfermarkt (@Transfermarkt) June 29, 2026
Endet die Serie heute gegen Paraguay? 👀
Was ist euer Tipp? 🇵🇾⤵️ pic.twitter.com/dLqhKUvBoy
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