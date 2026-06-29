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Чемпионат мира
29 июня 2026, 14:12 | Обновлено 29 июня 2026, 14:59
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0

Сборная Германии пропускает в каждом матче на трех последних ЧМ

Вспомним все результаты матчей немецкой сборной на ЧМ-2018, ЧМ-2022 и ЧМ-2026

29 июня 2026, 14:12 | Обновлено 29 июня 2026, 14:59
142
0
Сборная Германии пропускает в каждом матче на трех последних ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер
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Сборная Германии пропустила как минимум один гол в каждом матче последних трех чемпионатов мира.

Серия с пропущенными мячами состоит уже из 9 матчей.

Последний раз Германия не пропускала на мировых первенствах еще в 2014 году, когда в финале победила сборную Аргентины со счетом 1:0.

Серия сборной Германии с пропущенными мячами на чемпионатах мира (9)

  • 2026: Эквадор – 1:2
  • 2026: Кот-д'Ивуар – 2:1
  • 2026: Кюрасао – 7:1
  • 2022: Коста-Рика – 4:2
  • 2022: Испания – 1:1
  • 2022: Япония – 1:2
  • 2018: Южная Корея – 0:2
  • 2018: Швеция – 2:1
  • 2018: Мексика – 0:1

Прервать свою неприятную серию немцы попробуют в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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