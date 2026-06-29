Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 67) пробилась в 1/32 финала Уимблдонского турнира 2026.

В первом раунде украинка одержала непростую победу над Аои Ито (Япония, WTA 228) за 2 часа и 20 минут.

Уимблдон-2026. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Аои Ито (Япония) – 7:6 (7:1), 4:6, 7:5

В третьей партии Даяна отыграла по два матчбола на приеме и подаче в 9-м и 10-м геймах соответственно.

Во втором круге Уимблдона Ястремская встретится либо с Джессикой Бузас Манейро, либо с Анастасией Потаповой.