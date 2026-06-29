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  4. Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала
Уимблдон
29 июня 2026, 22:27 | Обновлено 29 июня 2026, 22:33
1449
19

Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала

Даяна в трех сетах вырвала победу у Аои Ито в матче 1-го раунда травяного мейджора

29 июня 2026, 22:27 | Обновлено 29 июня 2026, 22:33
1449
19 Comments
Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 67) пробилась в 1/32 финала Уимблдонского турнира 2026.

В первом раунде украинка одержала непростую победу над Аои Ито (Япония, WTA 228) за 2 часа и 20 минут.

Уимблдон-2026. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Аои Ито (Япония) – 7:6 (7:1), 4:6, 7:5

В третьей партии Даяна отыграла по два матчбола на приеме и подаче в 9-м и 10-м геймах соответственно.

Во втором круге Уимблдона Ястремская встретится либо с Джессикой Бузас Манейро, либо с Анастасией Потаповой.

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Даяна Ястремская Аои Ито Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 19
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Безнадійна... Міс "невимушена помилка" ледь не влетіла тендітній
японці, якій важко ракетку в руках тримати... на якій футболка висить,
наче ночнушка, бо XS це найменший розмір, а в дитячому відділі
скуплятися вже стидається... 
Цю гру в "полетить/не полетить" прям фізично боляче дивитися...
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+9
Оце неочікувано. Сенсація прямо. Молодець Даяна 🤗
..хоча там дивлячись на ту японку взагалі незрозуміло як вона грати вийшла 
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+3
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Побачив цю японку і заплакав - яка ж вона нещасна. Даяна - абсолютна нездара , яка колись подавала великі надії , але все профукала , промажорила  . Далі море мо.
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+2
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Після беззубого програша Олександри,Даяна порадувала,не грою,перемогою.А може ця перемога таки допоможе й Дая виграє й наступний матч,вона наша ,українка,тому я й далі продовжу дивитися й вболівати за неї!
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+1
Цікаво, як би завершилися сьогодні матчі наших дівчат, якби їм жереб видав цих же суперниць, але навпаки?
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+1
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Молодець Даяна! Таки знайшла в собі сили і витягнула матч. Критикам завжди не догодиш. Хоч японка і виглядала втомленою, але зважте на ту спеку яка зараз в Європі. 
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+1
сенсація .
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0
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Виграла значить добре.Гра забудеться результат,очкі,гроші залишаться!То що Даяна грає нестабільно й нервово всі знають чудово,тому давайте порадіємо її успіху!
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0
Ганебна гра ,але в 2 колі її знову іспанка переможе .
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0
Фантастичний матч! І хто після такого матчу ще наважиться критикувати Даяну? Даяна нарешті показала неймовірний характер і справжню силу волі та духу! Відіграла стільки матч болів і камбекнула після 3-5 в вирішальному сеті! Молодець 👍
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-3
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