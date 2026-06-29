Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала
Даяна в трех сетах вырвала победу у Аои Ито в матче 1-го раунда травяного мейджора
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 67) пробилась в 1/32 финала Уимблдонского турнира 2026.
В первом раунде украинка одержала непростую победу над Аои Ито (Япония, WTA 228) за 2 часа и 20 минут.
Уимблдон-2026. 1/64 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Аои Ито (Япония) – 7:6 (7:1), 4:6, 7:5
В третьей партии Даяна отыграла по два матчбола на приеме и подаче в 9-м и 10-м геймах соответственно.
Во втором круге Уимблдона Ястремская встретится либо с Джессикой Бузас Манейро, либо с Анастасией Потаповой.
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..хоча там дивлячись на ту японку взагалі незрозуміло як вона грати вийшла