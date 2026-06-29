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Уимблдон
29 июня 2026, 20:43 | Обновлено 29 июня 2026, 20:50
1458
22

Олейникова с двумя баранками проиграла дебютный матч в основе Уимблдона

Александра не сумела навязать борьбу Маккартни Кесслер в 1-м раунде мейджора

29 июня 2026, 20:43 | Обновлено 29 июня 2026, 20:50
1458
22 Comments
Олейникова с двумя баранками проиграла дебютный матч в основе Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 53) завершила выступления на Уимблдоне-2026.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла Маккартни Кесслер (США, WTA 57) за 40 минут.

Уимблдон-2026. 1/64 финала

Александра Олейникова (Украина) – Маккартни Кесслер (США) – 0:6, 0:6

Олейникова во второй раз в карьере сыграла на Уимблдоне и впервые в основной сетке. В прошлом году Александра уступила Диан Парри на старте квалификации.

Для Олейниковой это был лишь третий матч на траве в карьере. Помимо ранее упомянутых, Александра в этом сезоне также проиграла Софии Джонсон в первом раунде отбора к соревнованиям WTA 250 в Истборне.

Кесслер во втором круге Уимблдона встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Статистика матча

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Александра Олейникова Маккартни Кесслер Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 22
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"Не її покриття" - для таких результатів не підходить відмазка. Тенісисти на неулюбленому покритті як правило грають трохи гірше, ніж на улюбленому, але не 6-0 6-0 від далеко не самого топового суперника.
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+7
Автори поскупились на більш  гучний заголовок "Зганьбилася!" Цього року на Вімблдоні ще так ніхто не програвав)  
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+4
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Не здивувала. В попередній грі програла 0-6, 2-6 британці, яка в рейтингу з шотої сотні!!! А ми тут ще критикували Ястремську, та на фоні Олійникової Даяна ще дуже класно виглядає, навіть титул взяла. Такої безхребетної гри ще ніколи не бачив.👎👎👎
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+3
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позор
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+2
WHAT THE FUCK IS WRONG WITH HER??? 
Олександра ти забула, що біля твого прізвища прапорець стоїть? І що ти ще і країну представляєш, за яку так виступаєш в соцмережах і на конференціях. А на корті ганьбиш, чи як це називається?
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+2
Найбільш підступне і своєрідне покриття в тенісі. Нуль підготовки від спортсменки до мейджора на цьому покритті (те, що було в квалі Істборна, підготовкою назвати важко). Результат абсолютно закономірний. Хоча два бублика це те, що переварити в будь-якому випадку непросто.
Чесно кажучи, не розумію, на що Олександра з батьком при такому підході розраховували. Відпочити та розважитись в лондонських локаціях за рахунок чеку від організаторів Вімблдона? Якщо так, то спрацювало.
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+2
Саша для галочки вийшла помахати ракеткою. Я розумію, що не її це покриття, але ж ну, хоч зробити вигляд, що тобі цікаво, можна ж було 
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+2
Засцяла що сабаленка її приб'є на корті
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+1
Холодний душ
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+1
Пам'ятаю рекорд де Шведова знищила Еранні з рахунком 6:0 і не віддала жодного очка ! Добре що Олійникова не зіграла проти якоїсь кацапки ,бо рахунок такий самий був .
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+1
Топ100 це Дар Божий  бо с  200  і нижче багато призових не награеш без таланту
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0
 Що це було?
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0
Лютий звіздець! Дві баранки! І це - третя ракетка України???
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0
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Пару десятків тисяч баксів дадуть і те добре Просто трава не її покриття
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-1
Бистро
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-1
Ну нічого, інші все життя грають, і в кваліфікацію вімблдона попасти не можуть, а тут основа, круто. Поразка неприємна звичайно.
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-2
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Санька скуштувала. Нічого, буває.
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-2
Саша, над чимось треба подумати і попрацювати і шось потрібно міняти і цьому житті.
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-3
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