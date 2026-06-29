Олейникова с двумя баранками проиграла дебютный матч в основе Уимблдона

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 53) завершила выступления на Уимблдоне-2026.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла Маккартни Кесслер (США, WTA 57) за 40 минут.

Уимблдон-2026. 1/64 финала

Александра Олейникова (Украина) – Маккартни Кесслер (США) – 0:6, 0:6

Олейникова во второй раз в карьере сыграла на Уимблдоне и впервые в основной сетке. В прошлом году Александра уступила Диан Парри на старте квалификации.

Для Олейниковой это был лишь третий матч на траве в карьере. Помимо ранее упомянутых, Александра в этом сезоне также проиграла Софии Джонсон в первом раунде отбора к соревнованиям WTA 250 в Истборне.

Кесслер во втором круге Уимблдона встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Статистика матча