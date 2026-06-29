Олейникова с двумя баранками проиграла дебютный матч в основе Уимблдона
Александра не сумела навязать борьбу Маккартни Кесслер в 1-м раунде мейджора
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 53) завершила выступления на Уимблдоне-2026.
В первом раунде украинка в двух сетах проиграла Маккартни Кесслер (США, WTA 57) за 40 минут.
Уимблдон-2026. 1/64 финала
Александра Олейникова (Украина) – Маккартни Кесслер (США) – 0:6, 0:6
Олейникова во второй раз в карьере сыграла на Уимблдоне и впервые в основной сетке. В прошлом году Александра уступила Диан Парри на старте квалификации.
Для Олейниковой это был лишь третий матч на траве в карьере. Помимо ранее упомянутых, Александра в этом сезоне также проиграла Софии Джонсон в первом раунде отбора к соревнованиям WTA 250 в Истборне.
Кесслер во втором круге Уимблдона встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
Статистика матча
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Олександра ти забула, що біля твого прізвища прапорець стоїть? І що ти ще і країну представляєш, за яку так виступаєш в соцмережах і на конференціях. А на корті ганьбиш, чи як це називається?
Чесно кажучи, не розумію, на що Олександра з батьком при такому підході розраховували. Відпочити та розважитись в лондонських локаціях за рахунок чеку від організаторів Вімблдона? Якщо так, то спрацювало.