Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. С кем сыграет Ястремская во 2-м раунде Уимблдона после драматичной победы?
Уимблдон
29 июня 2026, 22:41 | Обновлено 29 июня 2026, 22:43
300
0

С кем сыграет Ястремская во 2-м раунде Уимблдона после драматичной победы?

Даяна встретится с Джессикой Бузас Манейро, которая выбила Анастасию Потапову

29 июня 2026, 22:41 | Обновлено 29 июня 2026, 22:43
300
0
С кем сыграет Ястремская во 2-м раунде Уимблдона после драматичной победы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Бузас Манейро
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 67) во втором раунде Уимблдона-2026 сыграет с представительницей Испании Джессикой Бузас Манейро (Испания, WTA 52).

Бузас Манейро в стартовом матче на травяном мейджоре в двух сетах разобралась с экс-россиянкой Анастасией Потаповой (Австрия, WTA 28) за 1 час и 17 минут.

Уимблдон-2026. 1/64 финала

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Анастасия Потапова (Австрия) – 6:2, 6:3

Ранее Даяна трижды играла против Джессики и одержала только одну победу – в полуфинале грунтовых соревнований WTA 125 в Парме в этом году.

В прошлом сезоне Ястремская и Бузас Манейро встретились в 1/16 финала Уимблдона. Тогда Даяна уступила испанке в трех сетах со счетом 1:6, 6:2, 3:6.

Ястремская стартовала на слэме в Великобритании с непростой победы над Аои Ито в трех сетах – в третьей партии украинка отыграла 4 матчбола.

По теме:
Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала
Даяна Ястремская – Аои Ито. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Аои Ито. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2026
Джессика Бузас Манейро Даяна Ястремская Анастасия Потапова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ
Футбол | 29 июня 2026, 19:04 7
«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ
«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что бразильцам будет очень непросто в матче с японцами

Бывший четвертый номер рейтинга ATP снялся с Уимблдона за день до матча
Теннис | 29 июня 2026, 17:05 2
Бывший четвертый номер рейтинга ATP снялся с Уимблдона за день до матча
Бывший четвертый номер рейтинга ATP снялся с Уимблдона за день до матча

Джек Дрейпер пропустит мейджор в Великобритании из-за травмы руки

Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Футбол | 29.06.2026, 07:58
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Футбол | 29.06.2026, 10:53
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Бокс | 29.06.2026, 08:20
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
28.06.2026, 08:20 6
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 3
Бокс
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 23
Футбол
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
28.06.2026, 17:47
Волейбол
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 11
Футбол
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем