С кем сыграет Ястремская во 2-м раунде Уимблдона после драматичной победы?

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 67) во втором раунде Уимблдона-2026 сыграет с представительницей Испании Джессикой Бузас Манейро (Испания, WTA 52).

Бузас Манейро в стартовом матче на травяном мейджоре в двух сетах разобралась с экс-россиянкой Анастасией Потаповой (Австрия, WTA 28) за 1 час и 17 минут.

Уимблдон-2026. 1/64 финала

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Анастасия Потапова (Австрия) – 6:2, 6:3

Ранее Даяна трижды играла против Джессики и одержала только одну победу – в полуфинале грунтовых соревнований WTA 125 в Парме в этом году.

В прошлом сезоне Ястремская и Бузас Манейро встретились в 1/16 финала Уимблдона. Тогда Даяна уступила испанке в трех сетах со счетом 1:6, 6:2, 3:6.

Ястремская стартовала на слэме в Великобритании с непростой победы над Аои Ито в трех сетах – в третьей партии украинка отыграла 4 матчбола.