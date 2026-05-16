Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) вышла в финал грунтового турнира WTA 125 в Парме (Италия).

В полуфинале украинка в трех сетах вырвала победу у Джессики Бузас Манейро (Испания, WTA 51) за 3 часа и 23 минуты.

WTA 125 Парма. Грунт, 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) [3] – Джессика Бузас Манейро (Испания) [2] – 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)

Встреча стартовала еще 15 мая – в день рождения Даяны. Поединок прервали при счете 6:5 (40:А) в пользу Ястремской из-за дождя.

Это было третье очное противостояние соперниц. Даяна впервые переиграла Джессику.

В финале соревнований в Парме Ястремская поборется с четвертой сеяной Барборой Крейчиковой (Чехия, WTA 53).

Статистика матча