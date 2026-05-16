  4. Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
16 мая 2026, 14:39 | Обновлено 16 мая 2026, 14:52
Даяна вырвала победу у Джессики Бузас Манейро и поборется за трофей турнира в Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) вышла в финал грунтового турнира WTA 125 в Парме (Италия).

В полуфинале украинка в трех сетах вырвала победу у Джессики Бузас Манейро (Испания, WTA 51) за 3 часа и 23 минуты.

WTA 125 Парма. Грунт, 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) [3] – Джессика Бузас Манейро (Испания) [2] – 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)

Встреча стартовала еще 15 мая – в день рождения Даяны. Поединок прервали при счете 6:5 (40:А) в пользу Ястремской из-за дождя.

Это было третье очное противостояние соперниц. Даяна впервые переиграла Джессику.

В финале соревнований в Парме Ястремская поборется с четвертой сеяной Барборой Крейчиковой (Чехия, WTA 53).

Статистика матча

Даниил Агарков
Вітаю
Ответить
+1
Не обов'язково дивитися ось таке садо -мазо , можна подивитися на цифри матчу на флешкорі і дізнатися , що Даяна -це лузер і збоченка.
Ответить
0
Ось тепер Даяна поздоровляю тебе з днем народження!Сама собі вистраждала подарунок цією перемогою!Але скільки нервів й сил віддала!
Ответить
0
