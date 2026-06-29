ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити

Английский «Манчестер Сити» официально объявил о назначении итальянского специалиста Энцо Марески на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что тренер подписал с «горожанами» трехлетний контракт.

Предыдущим местом работы Энцо Марески был лондонский «Челси». Он возглавил команду летом 2024 года, но был уволен в январе 2026-го.

Как тренер Энцо Мареска является победителем клубного чемпионата мира и Лиги конференций.

Энцо Мареска уже работал в «Манчестер Сити», когда был ассистентом Пепа Гвардиолы.

С 2016 года «Манчестер Сити» тренировал Пеп Гвардиола, но в конце сезона 2025/26 он решил покинуть клуб.