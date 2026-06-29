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Англия
29 июня 2026, 16:11 | Обновлено 29 июня 2026, 16:20
923
4

ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити

Итальянец подписал с горожанами трехлетний контракт

29 июня 2026, 16:11 | Обновлено 29 июня 2026, 16:20
923
4 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити
ФК Манчестер Сити
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Английский «Манчестер Сити» официально объявил о назначении итальянского специалиста Энцо Марески на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что тренер подписал с «горожанами» трехлетний контракт.

Предыдущим местом работы Энцо Марески был лондонский «Челси». Он возглавил команду летом 2024 года, но был уволен в январе 2026-го.

Как тренер Энцо Мареска является победителем клубного чемпионата мира и Лиги конференций.

Энцо Мареска уже работал в «Манчестер Сити», когда был ассистентом Пепа Гвардиолы.

С 2016 года «Манчестер Сити» тренировал Пеп Гвардиола, но в конце сезона 2025/26 он решил покинуть клуб.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Сити
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Комментарии 4
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Важко йому буде - його результати будуть порівнювати з Гвардіолою, будуть завищені очікування.
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+1
Дуже схожий на Гвардіола, боюся що гравці можуть не помітити заміну.
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0
Успехов Мареске продолжить дело Пепа по нагибанию лузерпуля-таксипуля👏👏
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0
Физрука заменил другой физрук.
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-3
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