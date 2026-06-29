ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити
Итальянец подписал с горожанами трехлетний контракт
Английский «Манчестер Сити» официально объявил о назначении итальянского специалиста Энцо Марески на должность главного тренера первой команды клуба.
Отмечается, что тренер подписал с «горожанами» трехлетний контракт.
Предыдущим местом работы Энцо Марески был лондонский «Челси». Он возглавил команду летом 2024 года, но был уволен в январе 2026-го.
Как тренер Энцо Мареска является победителем клубного чемпионата мира и Лиги конференций.
Энцо Мареска уже работал в «Манчестер Сити», когда был ассистентом Пепа Гвардиолы.
С 2016 года «Манчестер Сити» тренировал Пеп Гвардиола, но в конце сезона 2025/26 он решил покинуть клуб.
Welcome back, Enzo 🩵— Manchester City (@ManCity) June 29, 2026
🔗 https://t.co/7BpGdG82na pic.twitter.com/2RfmNA7qMj
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