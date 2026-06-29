Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Драматичный финал. Бразилия одержала волевую победу над Японией
Чемпионат мира
29 июня 2026, 22:06 | Обновлено 29 июня 2026, 22:33
3159
23

Драматичный финал. Бразилия одержала волевую победу над Японией

Самураи заставили фаворита понервничать

29 июня 2026, 22:06 | Обновлено 29 июня 2026, 22:33
3159
23 Comments
Драматичный финал. Бразилия одержала волевую победу над Японией
Confederação Brasileira de Futebol
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная Бразилии встречалась с Японией. На бумаге фаворит был очевиден – пятикратные чемпионы мира обладали более сильным составом, большим опытом и куда более высоким индивидуальным классом. Однако плей-офф тем и опасен, что здесь уже не всегда решает статус команды. Япония вышла на поле без страха и довольно быстро дала понять, что для Бразилии этот вечер легкой прогулкой точно не станет.

С первых минут бразильцы ожидаемо забрали мяч под свой контроль. Команда Карло Анчелотти старалась играть первым номером, много комбинировала в центре поля и пыталась растянуть оборону соперника за счет флангов. Но при этом стартовый отрезок получился для Бразилии довольно тяжелым. Мяч у южноамериканцев держался, территориальное преимущество было заметным, но действительно острых моментов у ворот Судзуки почти не возникало.

Японцы действовали очень дисциплинированно. Команда компактно садилась за линию мяча, перекрывала центральные зоны и не позволяла бразильцам получать свободное пространство между линиями. При этом Япония не просто отбивалась. В отдельные отрезки японцы резко включались в прессинг, заставляли соперника ошибаться и пытались быстро выбегать в контратаки. Уже в первые минуты было заметно, что план у азиатской команды есть – терпеть, не раскрываться и ждать своего шанса.

Бразилия в первом тайме несколько раз создавала напряжение после угловых. Мяч доставлялся в штрафную Японии, возникала борьба, но до действительно акцентированных ударов дело почти не доходило. Японская защита играла внимательно, снимала верховые подачи и не позволяла фавориту расстреливать ворота из выгодных позиций.

А вот Япония своим шансом воспользовалась максимально хладнокровно. Сано получил мяч на половине поля Бразилии, протащил его вперед примерно 20–30 метров и решился на удар. Полузащитник пробил сильно и точно низом – мяч полетел в самый угол ворот. Алиссон отчаянно прыгнул, но дотянуться до удара не сумел. Япония неожиданно вышла вперед, а Бразилия оказалась в очень неприятной ситуации.

После пропущенного мяча казалось, что фаворит должен мгновенно прибавить. От Бразилии ждали агрессии, скорости и мощного давления на ворота Судзуки. Но этого не произошло. Команда Анчелотти продолжала владеть мячом, однако атаки выглядели слишком медленными и предсказуемыми. Японцы без паники выдерживали давление, грамотно смещались по полю и спокойно встречали соперника возле своей штрафной.

Первый тайм для Бразилии получился откровенно слабым. При большом владении команда так и не создала ни одного по-настоящему опасного момента. Япония же сыграла почти идеально по своему сценарию – надежно сзади, терпеливо без мяча и очень эффективно впереди. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу японцев, и этот результат выглядел вполне заслуженным.

После перерыва на поле вышла уже совсем другая Бразилия. С первых минут второго тайма команда Анчелотти заметно добавила в движении, скорости передач и агрессии. Бразильцы начали быстрее доставлять мяч к штрафной, активнее подключали фланги и стали намного чаще находить свободные зоны у ворот Судзуки. Японцам сразу стало тяжело – давление фаворита стало постоянным.

Уже на 52-й минуте Бразилия была близка к голу. После подачи в штрафную Бруно Гимарайнш выиграл борьбу и пробил головой примерно с семи метров. Удар получился опасным, но Судзуки среагировал великолепно и спас свою команду. Этот момент стал первым настоящим сигналом для Японии – удержать минимальное преимущество будет крайне сложно.

Через несколько минут у Бразилии возник еще более сумасшедший шанс. Кунья получил мяч в штрафной и пробивал практически без помех. Казалось, что форвард просто обязан сравнивать счет, но мяч угодил в голову защитнику. После рикошета началась настоящая суматоха у линии ворот – мяч отскочил к Судзуки, затем снова к защитнику, игроки Бразилии пытались добить, но японцы каким-то чудом сумели отбиться и вынести мяч подальше от штрафной.

Но долго выдерживать такое давление Япония не смогла. На 56-й минуте Бразилия все-таки добилась своего. Подача с левого фланга прошла на дальнюю штангу, где Каземиро оказался в нужном месте и без проблем расстрелял ворота головой. Судзуки в этой ситуации уже ничего сделать не мог – 1:1.

После гола стало казаться, что Бразилия сейчас окончательно сомнет соперника. Южноамериканцы продолжали атаковать, а японцы все чаще вынуждены были просто отбиваться. Особенно активен был Винисиус Жуниор, который пытался брать игру на себя и раз за разом нагружал оборону Японии на скорости.

Именно Винисиус имел один из лучших моментов матча. Вингер обыграл нескольких защитников, ворвался в штрафную, вышел один на один с Судзуки и пробил в дальний угол. Удар получился очень качественным, но японский голкипер снова сыграл фантастически – кончиками пальцев он перевел мяч в штангу. Для Японии это было настоящее спасение.

После этого игра немного успокоилась. Команды провели замены, последовала пауза на водопой, и темп матча на некоторое время снизился. Бразилия уже не так безостановочно давила, а Япония получила несколько минут, чтобы перевести дыхание и стабилизировать ситуацию. Но при этом было понятно – фаворит не собирается останавливаться и явно хочет решить все в основное время.

Начиная примерно с 80-й минуты Бразилия устроила финальный штурм. Команда Анчелотти все чаще грузила мяч в штрафную, активно работала через фланги и пыталась найти свободного игрока возле ворот Судзуки. Япония уже почти не думала об атаках – все силы уходили на оборону. Самураи старались дотерпеть до дополнительного времени, но с каждой минутой давление становилось все тяжелее.

Развязка наступила уже в компенсированное время. На 95-й минуте защита Японии допустила роковую ошибку возле своей штрафной площади. Бруно Гимарайнш быстро сориентировался и отличной передачей нашел Габриэля Мартинелли, который вышел на замену в концовке встречи. Игрок «Арсенала» принял мяч и пробил с границы штрафной в угол.

Судзуки снова был близок к спасению. Голкипер зацепил мяч и перевел его в штангу, но на этот раз удача оказалась на стороне Бразилии – от каркаса мяч залетел в ворота. Этот гол стал настоящим ударом для Японии, которая была в нескольких минутах от дополнительного времени, но не сумела удержаться под давлением фаворита.

Бразилия добыла тяжелую, но очень важную волевую победу. Первый тайм команда Анчелотти провела крайне слабо – без скорости, без остроты и без реальных моментов. Однако после перерыва бразильцы прибавили практически во всем. Они стали агрессивнее, быстрее, смелее и в итоге сумели переломить ход матча.

Япония покидает турнир с высоко поднятой головой. Команда провела отличный первый тайм, грамотно оборонялась, использовала свой шанс и заставила одного из главных фаворитов чемпионата мира серьезно понервничать. Но индивидуальный класс и мощь Бразилии во втором тайме все-таки сделали свое дело.

Команда Карло Анчелотти выходит в 1/8 финала чемпионата мира, где теперь будет ждать победителя пары Норвегия – Кот-д’Ивуар.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

Бразилия – Япония – 2:1

Голы: Каземиро, 56, Мартинелли, 90+6 - Сано, 29

Предупреждения: Каземиро, 14, Данило, 49 - Сано, 12, Камада, 45, Судзуки, 84.

Бразилия: Алиссон, Данило, Габриэл, Маркиньос, Дуглас Сантос, Каземиро (Фабиньо, 90), Бруно (Данилу, 90), Пакета (Эндрик, 46), Винисиус, Кунья (Мартинелли, 66), Раян.

Запасные: Алекс Сандро, Бремер, Вевертон, Данило, Эдерсон, Эндрик, Перейра, Энрике, Мартинелли, Неймар, Ибаньес, Тьягу, Фабиньо.

Япония: Судзуки, Томиясу, Х. Ито, Танигучи, Доан (Сугавара, 66), Сано, Д. Ито, Накамура (Судзуки, 66), Камада, Уэда, Маэда.

Запасные: Ватанабе, Гото, Кубо, Мачино, Нагатомо, Огава, Осако, Секо, Сугавара, Судзуки, Судзуки, Сиогай, Танака, Хаякава, Итакура.

Стадион: NRG Стэдиум (Хьюстон)

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

По теме:
Нойер догонит Мальдини по количеству матчей на чемпионатах мира
День сурка. Япония в третий раз подряд обидно вылетает с ЧМ
ВИДЕО. Как Мартинелли забил Японии на 90+5 и вывел Бразилию в 1/8 финала ЧМ
сборная Бразилии по футболу сборная Японии по футболу чемпионат мира по футболу отчеты
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
Оцените материал
(80)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29 июня 2026, 22:22 0
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Футбол | 29 июня 2026, 10:10 22
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ

Киевский клуб сообщил, что форвард сборной Украины продолжит карьеру в составе «бело-синих»

Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Футбол | 29.06.2026, 06:32
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Футбол | 29.06.2026, 08:59
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
Футбол | 29.06.2026, 16:15
Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
Комментарии 23
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Японці в першому таймі сподобалися. А другий повністю за Бразилією.
Ответить
+6
Чому немає анонсів на матчі плей-оф? Чи олійченку легше фейки з джіпіті писати
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Награли Бразіли на гол,а от японці-ні. 
Ответить
+5
Японці вже в думках були в додатковому часі. Так помилятися в захисті на останніх секундах не можна.
Ответить
+4
Бразилія була дуже повільною, я б її назвав збірна бразильських пенсіонерів.
Ответить
+3
Японцям не вистачило гостроти на два тайми, а Бразилія зіграла досить посередній матч. Думаю норвежці (якщо вони переможуть Котдівуарців) будуть набагато гостріші , і якщо Бразилія буде грати, як сьогодні, то Норвегія їх пройде.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Якщо б ця Бразилія відлетіла від Японії, мене б навіть не здивувало. Найслабша збірна як мінімум з 98 року(саме тоді я почав дивитись чемпіонати світу)
Ответить
+1
Молодці бразильці, заслужено перемогли
Ответить
0
Дуже жаль самураїв. Билися добре, але до кінця не хватило. Все ж таки вважаю у другому таймі виліз боком прорахунок у тактиці. Після 70-75 хвилини треба було виходити з захисту і йти вперед.
Ответить
-1
🇧🇷🇯🇵Обидві збірні дуже поважаю і шкода, що вони зустрілись між собою вже в 1/16. Бразилію з перемогою🎉🥳 А японці зате не перервуть свою безпрограшну серію з європейцями! 🙂
Ответить
-2
Зіс іс дог 2.0
Ответить
-2
Селесао🎉🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🥳🥳🥳
Ответить
-2
Жаль самураев 
Ответить
-4
Показать Скрыть 3 ответа
Це був не фінал, а 1/16 !!!
Ответить
-5
Зато Жапония (на казахском так) в трёх странах играла.
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
2 тайм вынос тела.
Когда начали играть силой без шансов для Японии.
Могло быть 5:1
Анчелотти большой конечно плюс для Бразилии
Ответить
-9
Завтра Вини будет за Берег слоной кости болеть.
Ответить
-10
Популярные новости
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 3
Бокс
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 1
Бокс
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
28.06.2026, 08:55 7
Бокс
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
27.06.2026, 19:14 2
Футбол
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
28.06.2026, 07:20 47
Футбол
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем