Драматичный финал. Бразилия одержала волевую победу над Японией

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная Бразилии встречалась с Японией. На бумаге фаворит был очевиден – пятикратные чемпионы мира обладали более сильным составом, большим опытом и куда более высоким индивидуальным классом. Однако плей-офф тем и опасен, что здесь уже не всегда решает статус команды. Япония вышла на поле без страха и довольно быстро дала понять, что для Бразилии этот вечер легкой прогулкой точно не станет.

С первых минут бразильцы ожидаемо забрали мяч под свой контроль. Команда Карло Анчелотти старалась играть первым номером, много комбинировала в центре поля и пыталась растянуть оборону соперника за счет флангов. Но при этом стартовый отрезок получился для Бразилии довольно тяжелым. Мяч у южноамериканцев держался, территориальное преимущество было заметным, но действительно острых моментов у ворот Судзуки почти не возникало.

Японцы действовали очень дисциплинированно. Команда компактно садилась за линию мяча, перекрывала центральные зоны и не позволяла бразильцам получать свободное пространство между линиями. При этом Япония не просто отбивалась. В отдельные отрезки японцы резко включались в прессинг, заставляли соперника ошибаться и пытались быстро выбегать в контратаки. Уже в первые минуты было заметно, что план у азиатской команды есть – терпеть, не раскрываться и ждать своего шанса.

Бразилия в первом тайме несколько раз создавала напряжение после угловых. Мяч доставлялся в штрафную Японии, возникала борьба, но до действительно акцентированных ударов дело почти не доходило. Японская защита играла внимательно, снимала верховые подачи и не позволяла фавориту расстреливать ворота из выгодных позиций.

А вот Япония своим шансом воспользовалась максимально хладнокровно. Сано получил мяч на половине поля Бразилии, протащил его вперед примерно 20–30 метров и решился на удар. Полузащитник пробил сильно и точно низом – мяч полетел в самый угол ворот. Алиссон отчаянно прыгнул, но дотянуться до удара не сумел. Япония неожиданно вышла вперед, а Бразилия оказалась в очень неприятной ситуации.

После пропущенного мяча казалось, что фаворит должен мгновенно прибавить. От Бразилии ждали агрессии, скорости и мощного давления на ворота Судзуки. Но этого не произошло. Команда Анчелотти продолжала владеть мячом, однако атаки выглядели слишком медленными и предсказуемыми. Японцы без паники выдерживали давление, грамотно смещались по полю и спокойно встречали соперника возле своей штрафной.

Первый тайм для Бразилии получился откровенно слабым. При большом владении команда так и не создала ни одного по-настоящему опасного момента. Япония же сыграла почти идеально по своему сценарию – надежно сзади, терпеливо без мяча и очень эффективно впереди. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу японцев, и этот результат выглядел вполне заслуженным.

После перерыва на поле вышла уже совсем другая Бразилия. С первых минут второго тайма команда Анчелотти заметно добавила в движении, скорости передач и агрессии. Бразильцы начали быстрее доставлять мяч к штрафной, активнее подключали фланги и стали намного чаще находить свободные зоны у ворот Судзуки. Японцам сразу стало тяжело – давление фаворита стало постоянным.

Уже на 52-й минуте Бразилия была близка к голу. После подачи в штрафную Бруно Гимарайнш выиграл борьбу и пробил головой примерно с семи метров. Удар получился опасным, но Судзуки среагировал великолепно и спас свою команду. Этот момент стал первым настоящим сигналом для Японии – удержать минимальное преимущество будет крайне сложно.

Через несколько минут у Бразилии возник еще более сумасшедший шанс. Кунья получил мяч в штрафной и пробивал практически без помех. Казалось, что форвард просто обязан сравнивать счет, но мяч угодил в голову защитнику. После рикошета началась настоящая суматоха у линии ворот – мяч отскочил к Судзуки, затем снова к защитнику, игроки Бразилии пытались добить, но японцы каким-то чудом сумели отбиться и вынести мяч подальше от штрафной.

Но долго выдерживать такое давление Япония не смогла. На 56-й минуте Бразилия все-таки добилась своего. Подача с левого фланга прошла на дальнюю штангу, где Каземиро оказался в нужном месте и без проблем расстрелял ворота головой. Судзуки в этой ситуации уже ничего сделать не мог – 1:1.

После гола стало казаться, что Бразилия сейчас окончательно сомнет соперника. Южноамериканцы продолжали атаковать, а японцы все чаще вынуждены были просто отбиваться. Особенно активен был Винисиус Жуниор, который пытался брать игру на себя и раз за разом нагружал оборону Японии на скорости.

Именно Винисиус имел один из лучших моментов матча. Вингер обыграл нескольких защитников, ворвался в штрафную, вышел один на один с Судзуки и пробил в дальний угол. Удар получился очень качественным, но японский голкипер снова сыграл фантастически – кончиками пальцев он перевел мяч в штангу. Для Японии это было настоящее спасение.

После этого игра немного успокоилась. Команды провели замены, последовала пауза на водопой, и темп матча на некоторое время снизился. Бразилия уже не так безостановочно давила, а Япония получила несколько минут, чтобы перевести дыхание и стабилизировать ситуацию. Но при этом было понятно – фаворит не собирается останавливаться и явно хочет решить все в основное время.

Начиная примерно с 80-й минуты Бразилия устроила финальный штурм. Команда Анчелотти все чаще грузила мяч в штрафную, активно работала через фланги и пыталась найти свободного игрока возле ворот Судзуки. Япония уже почти не думала об атаках – все силы уходили на оборону. Самураи старались дотерпеть до дополнительного времени, но с каждой минутой давление становилось все тяжелее.

Развязка наступила уже в компенсированное время. На 95-й минуте защита Японии допустила роковую ошибку возле своей штрафной площади. Бруно Гимарайнш быстро сориентировался и отличной передачей нашел Габриэля Мартинелли, который вышел на замену в концовке встречи. Игрок «Арсенала» принял мяч и пробил с границы штрафной в угол.

Судзуки снова был близок к спасению. Голкипер зацепил мяч и перевел его в штангу, но на этот раз удача оказалась на стороне Бразилии – от каркаса мяч залетел в ворота. Этот гол стал настоящим ударом для Японии, которая была в нескольких минутах от дополнительного времени, но не сумела удержаться под давлением фаворита.

Бразилия добыла тяжелую, но очень важную волевую победу. Первый тайм команда Анчелотти провела крайне слабо – без скорости, без остроты и без реальных моментов. Однако после перерыва бразильцы прибавили практически во всем. Они стали агрессивнее, быстрее, смелее и в итоге сумели переломить ход матча.

Япония покидает турнир с высоко поднятой головой. Команда провела отличный первый тайм, грамотно оборонялась, использовала свой шанс и заставила одного из главных фаворитов чемпионата мира серьезно понервничать. Но индивидуальный класс и мощь Бразилии во втором тайме все-таки сделали свое дело.

Команда Карло Анчелотти выходит в 1/8 финала чемпионата мира, где теперь будет ждать победителя пары Норвегия – Кот-д’Ивуар.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

Бразилия – Япония – 2:1

Голы: Каземиро, 56, Мартинелли, 90+6 - Сано, 29

Предупреждения: Каземиро, 14, Данило, 49 - Сано, 12, Камада, 45, Судзуки, 84.

Бразилия: Алиссон, Данило, Габриэл, Маркиньос, Дуглас Сантос, Каземиро (Фабиньо, 90), Бруно (Данилу, 90), Пакета (Эндрик, 46), Винисиус, Кунья (Мартинелли, 66), Раян.

Запасные: Алекс Сандро, Бремер, Вевертон, Данило, Эдерсон, Эндрик, Перейра, Энрике, Мартинелли, Неймар, Ибаньес, Тьягу, Фабиньо.

Япония: Судзуки, Томиясу, Х. Ито, Танигучи, Доан (Сугавара, 66), Сано, Д. Ито, Накамура (Судзуки, 66), Камада, Уэда, Маэда.

Запасные: Ватанабе, Гото, Кубо, Мачино, Нагатомо, Огава, Осако, Секо, Сугавара, Судзуки, Судзуки, Сиогай, Танака, Хаякава, Итакура.

Стадион: NRG Стэдиум (Хьюстон)

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)