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Чемпионат мира
Бразилия
29.06.2026 20:00 - : -
Япония
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Чемпионат мира
29 июня 2026, 18:30 | Обновлено 29 июня 2026, 19:02
1438
0

Бразилия – Япония. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026

Встреча состоится 29 июня и начнется в 20:00 по Киеву

29 июня 2026, 18:30 | Обновлено 29 июня 2026, 19:02
1438
0
Бразилия – Япония. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026
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29 июня на Эн-Эр-Джи Стэдиум пройдет матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Японии.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Бразилия

Команда провалилась на предыдущем мундиале. Да и в целом давно не блистала, особенно на таких турнирах. В квалификации была тренерская чехарда, пока не назначили летом прошлого года Анчелотти, за которым долго охотились. В итоге отбор прошли, показав средний результат - 28 очков в восемнадцати поединках. Но в товарищеских матчах постепенно начинало получаться все больше.

Уже на мундиале начали с быстрого пропущенного гола. Благо, что Винисиус Жуниор быстро ответил, принеся ничью 1:1. А потом были уверенные победы, по 3:0. Вот только там были откровенно слабые противники, Гаити и Шотландия. Тренера даже позволили Неймару вернуться на поле - правда, хронически травмированной звезде дали сыграть минут 20.

Япония

Сборная выглядит очень стабильной. И одна из первой вышла на чемпионат мира вообще. В итоге ожидаемо получилось выиграть свою группу квалификации, с 23 очками за десять отборочных матчей. Да и потом были в основном победы в контрольных поединках.

На самом мундиале получилось выполнить основную задачу - получилось выйти в плей-офф. Сначала была зрелищная ничья с голландцами, когда получилось отыграться на 89-й минуте на 2:2. А с аутсайдером квартета, Тунисом, забивали по паре голов, в итоге оформив разгромную победу. В итоге в третьем туре и команде, и Швеции подходила ничья - и так и закончили с итоговым результатом 1:1, причем обменялись мячами после перерыва с интервалом в шесть минут.

Статистика личных встреч

У бразильцев было семь побед в девяти первых очных поединках при паре ничьих. Но крайний поединок, осенью прошлого года, принес долгожданный выигрыш 3:2 для Японии.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, причем довольно явным, латиноамериканцев. Но у них есть проблемы, а соперник неплох - ставим на то, что тут будет оба забьют (коэффициент - 1,95).

Прогноз Sport.ua
Бразилия
29 июня 2026 -
20:00
Япония
Обе забьют 1.95 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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