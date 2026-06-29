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Чемпионат мира
Бразилия
29.06.2026 20:00 – FT 2 : 1
Япония
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Чемпионат мира
29 июня 2026, 22:22 | Обновлено 29 июня 2026, 22:40
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0

Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

29 июня 2026, 22:22 | Обновлено 29 июня 2026, 22:40
7517
0
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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29 июня сборные Бразилии и Японии провели матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бразильцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу подопечным Карло Анчелотти на 90+5-й минуте принес Габриэл Мартинелли, который поразил ворота соперников после передачи от Бруно Гимараэса.

Бразилия в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится либо с Норвегией, либо с Кот-д'Ивуаром.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня

Бразилия – Япония – 2:1

Голы: Каземиро, 56, Мартинелли, 90+5 – Сано, 29

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Сано, 29 мин.

ГОЛ! 1:1 Каземиро, 56 мин.

ГОЛ! 2:1 Мартинелли, 90+5 мин.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Бразилия), асcист Бруно Гимарайнс.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Бразилия), асcист Габриэль.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Кайсю Сано (Япония).
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видео голов и обзор сборная Бразилии по футболу сборная Японии по футболу ЧМ-2026 по футболу Каземиро Габриэл Мартинелли
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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