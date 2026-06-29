29 июня сборные Бразилии и Японии провели матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бразильцев.

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Победу подопечным Карло Анчелотти на 90+5-й минуте принес Габриэл Мартинелли, который поразил ворота соперников после передачи от Бруно Гимараэса.

Бразилия в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится либо с Норвегией, либо с Кот-д'Ивуаром.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня

Бразилия – Япония – 2:1

Голы: Каземиро, 56, Мартинелли, 90+5 – Сано, 29

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Сано, 29 мин.

ГОЛ! 1:1 Каземиро, 56 мин.

ГОЛ! 2:1 Мартинелли, 90+5 мин.