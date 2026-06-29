Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
29 июня сборные Бразилии и Японии провели матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на стадионе Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бразильцев.
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Победу подопечным Карло Анчелотти на 90+5-й минуте принес Габриэл Мартинелли, который поразил ворота соперников после передачи от Бруно Гимараэса.
Бразилия в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится либо с Норвегией, либо с Кот-д'Ивуаром.
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня
Бразилия – Япония – 2:1
Голы: Каземиро, 56, Мартинелли, 90+5 – Сано, 29
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 0:1 Сано, 29 мин.
ГОЛ! 1:1 Каземиро, 56 мин.
ГОЛ! 2:1 Мартинелли, 90+5 мин.
События матча
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