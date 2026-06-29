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Чемпионат мира
29 июня 2026, 22:15 | Обновлено 29 июня 2026, 22:19
1677
0

Сетка ЧМ-2026. Бразилия стала вторым участником 1/8 финала. Кто дальше?

В 1/16 финала подопечные Карло Анчелотти переиграли Японию со счетом 2:1

29 июня 2026, 22:15 | Обновлено 29 июня 2026, 22:19
1677
0
Сетка ЧМ-2026. Бразилия стала вторым участником 1/8 финала. Кто дальше?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026.

29 июня бразильцы вырвали победу у Японии на старте плей-офф мундиаля – 2:1.

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Решающий гол на 90+5-й минуте забил Габриэл Мартинелли.

В 1/8 финала ЧМ-2026 подопечные Карло Анчелотти встретятся либо с Норвегией, либо с Кот-д'Ивуаром.

Бразилия стала вторым участником 1/8 финала ЧМ-2026. Днем ранее в эту стадию пробилась Канада, которая выбила ЮАР.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня

Бразилия – Япония – 2:1

Гол: Каземиро, 56, Мартинелли, 90+5 – Сано, 29

Сетка плей-офф ЧМ-2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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