Сетка ЧМ-2026. Бразилия стала вторым участником 1/8 финала. Кто дальше?
В 1/16 финала подопечные Карло Анчелотти переиграли Японию со счетом 2:1
Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026.
29 июня бразильцы вырвали победу у Японии на старте плей-офф мундиаля – 2:1.
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Решающий гол на 90+5-й минуте забил Габриэл Мартинелли.
В 1/8 финала ЧМ-2026 подопечные Карло Анчелотти встретятся либо с Норвегией, либо с Кот-д'Ивуаром.
Бразилия стала вторым участником 1/8 финала ЧМ-2026. Днем ранее в эту стадию пробилась Канада, которая выбила ЮАР.
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня
Бразилия – Япония – 2:1
Гол: Каземиро, 56, Мартинелли, 90+5 – Сано, 29
Сетка плей-офф ЧМ-2026
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