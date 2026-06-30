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Чемпионат мира
Бразилия
29.06.2026 20:00 – FT 2 : 1
Япония
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Чемпионат мира
30 июня 2026, 07:37 |
292
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АНЧЕЛОТТИ – о победе Бразилии над Японией: «Я был уверен в команде»

Специалист похвалил своих футболистов

30 июня 2026, 07:37 |
292
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АНЧЕЛОТТИ – о победе Бразилии над Японией: «Я был уверен в команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти
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Главный тренер национальной сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился эмоциями после волевой победы своей команды над Японией (2:1) в 1/16 финала Мундиаля.

«Мы говорили об этом аспекте еще перед чемпионатом мира. В футболе бывают ошибки – их невозможно избежать. Никто не идеален. Но мы можем улучшить то, как приходим в себя после своих ошибок. Именно это мы и делали. Нужно двигаться вперед. Во втором тайме мы это показали. Никто не думал, что команда потеряет голову. Никто не думал, что команда не сможет забить.

Во втором тайме мы лучше действовали в обороне, чтобы не позволять сопернику проводить быстрые переходы из обороны в атаку, которые могли осложнить игру. Страдание – это нормальная часть футбола. В этом нет ничего нового. Ощущать облегчение после этого тоже нормально. Я всегда напоминаю себе, что сидеть на пресс-конференции после поражения гораздо труднее.

Думаю, это был наш самый целостный матч. В первом тайме нам непросто было создавать моменты, ведь Япония очень глубоко оборонялась. После перерыва мы нашли другие решения – начали больше навешивать и активнее насыщать штрафную. Думаю, команда прогрессирует. Если сегодня у нас были трудности, то смогли их преодолеть.

Нашим замыслом на первый тайм было получить численное преимущество в центре поля, находить пространство между линиями и отдавать разные передачи на нападающих. Это не сработало, потому что соперник очень компактно оборонялся. В перерыве мы поменяли план и сделали ставку на навесы. Также нам нужно лучше выполнять угловые – у нас есть все возможности, чтобы добавить в этом компоненте. Необходимо улучшить качество подач.

Нет, я волновался меньше [перед голом Мартинелли]. Я был уверен в команде. Она играла хорошо. После того как мы забили, нам стало труднее из-за силы соперника. Это очень достойная команда – хорошо организованная и опасная. Это заслуживающая уважения команда: очень хорошо организованная и опасная. Ее футболисты очень сильны физически. Но наша команда играла. Она не выглядела растерянной, как это было в первом тайме матча против Марокко.

Мы сильны, мы довольны и знаем, что двигаемся по правильному пути. Надо продолжать работать и прогрессировать, а отдых имеет большое значение. Сейчас посмотрим, кто станет нашим следующим соперником. Гол можно забить на последней минуте или в дополнительное время. Команда также была готова играть овертайм», – сказал Анчелотти.

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Олег Вахоцкий Источник: Globo Esporte
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Просто у всіх іграх у збірній Бразилії якийсь присутній шалений фарт
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