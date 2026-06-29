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Чемпионат мира
Бразилия
29.06.2026 20:00 - : -
Япония
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Чемпионат мира
29 июня 2026, 11:41 | Обновлено 29 июня 2026, 12:01
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Бразилия – Япония. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала чемпионата мира

29 июня 2026, 11:41 | Обновлено 29 июня 2026, 12:01
59
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Бразилия – Япония. Текстовая трансляция матча
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В 1/16 финала чемпионата мира сборная Бразилии сыграет против Японии. Для обеих команд начинается совсем другой турнир: теперь права на ошибку уже нет, а каждый матч может стать последним. Начало встречи в понедельник в 20:00.

Бразилия прошла групповой этап без поражений. Южноамериканцы сыграли вничью с Марокко, после чего обыграли Гаити и Шотландию. Команда не всегда выглядела идеально, но набрала нужные очки и подтвердила статус одного из фаворитов турнира.

Япония тоже оставила сильное впечатление. Азиатская сборная сыграла вничью с Нидерландами и Швецией, а также обыграла Тунис. Команда показала, что умеет выдерживать давление, грамотно обороняться и использовать свои моменты.

Предстоящий матч - это встреча разных футбольных школ. С одной стороны - бразильская техника, индивидуальное мастерство и умение решать эпизоды за счет класса. С другой - японская дисциплина, скорость, организация и очень качественный подбор игроков.

Фаворитом встречи считается Бразилия, но недооценивать Японию точно не стоит. У команды достаточно сильный состав, чтобы создать проблемы любому сопернику. В плей-офф такие матчи часто решают детали: один стандарт, одна ошибка или один момент индивидуального мастерства.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Япония, за которой можно следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Бразилия
29 июня 2026 -
20:00
Япония
Победа Бразилии 1.71 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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