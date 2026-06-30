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30.06.2026 04:00 – FT 1 : 1
2 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
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Чемпионат мира
30 июня 2026, 06:55 | Обновлено 30 июня 2026, 07:58
4639
25

Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды

Яркая команда Кумана отправляется домой

30 июня 2026, 06:55 | Обновлено 30 июня 2026, 07:58
4639
25 Comments
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Getty Images/Global Images Ukraine
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В связи с увеличением количества команд-участниц финальной части чемпионата мира возникла необходимость проводить стадию 1/16 финала. Но когда уже на столь раннем этапе соревнований встречаются между собой национальные сборные, входящие в десятку лучших по мировому рейтингу, это, казалось бы, очень престижное, но в то же время и очень печальное событие. Ведь кто-то из пары «Нидерланды — Марокко» должен был уехать домой по итогам противостояния в Гуадалупе, которое стало последним для этого города на турнире.

Впрочем, об этом поединке местные жители еще долго будут сочинять легенды, ведь мы смогли наблюдать за очень ярким атакующим футболом, пусть и сама игра раскрывалась лишь постепенно. Но когда марокканцы устремились в атаку в середине первого тайма, сразу же начались встречные атаки. И вряд ли кто-то мог бы утверждать, что европейская сборная в таком темпе похожа на фаворита этого противостояния.

Getty Images/Global Images Ukraine

На счету Вербрюггена было два ярких сейва в эпизодах с ударами Эль-Айнауи и Хакими в середине первой половины игры, а вот чтобы предложить что-то в ответ, «оранжевые» смогли лишь под самый перерыв, однако на дальний удар ван де Вена, с которым довольно легко справился Буну под перекладиной, прилетели так же два момента от Унахи и Сайбари. Команда Мохамеда Уахби находилась в хорошей форме.

Еще в начале второй половины матча Хакими проверил на прочность верхнюю перекладину чужих ворот, после чего вплоть до самого финального свистка мы с нетерпением ждали: а что вообще собирается показать нам команда Кумана? Как оказалось, достаточно было выпустить на поле габаритного Веггорста, который едва ли не первым касанием превратил вынос собственного вратаря в передачу головой на ходу Саммервиллу, а тот каким-то чудом в штрафной подтолкнул мяч на Гакпо, для которого этот мяч стал чрезвычайно важным психологическим фактором по всем известным трагическим причинам.

Getty Images/Global Images Ukraine

Тогда до завершения матча оставалось где-то минут 20, то есть очень мало. Но у Марокко было право попытаться спастись. И хотя моменты «Атласным Львам» теперь уже давались с большим трудом, но свой спасительный гол они забили в начале добавленного времени, когда Тальби с левого фланга подал на Диопа, а тот головой переправил мяч в дальний угол в центре штрафной. Итак — играли овертаймы.

И тут Нидерландам следовало сразу вспомнить, что у них далеко не лучшие отношения с сериями пенальти на крупных турнирах, чтобы позволить себе просто дождаться лотереи, а там уже что-то придумывать с выходом в следующий раунд. А тут ещё и Марокко начало овертайм с момента Рахими, когда Вербрюгген каким-то чудом отбил удар в левый угол со свободной позиции в центре штрафной.

Getty Images/Global Images Ukraine

Жаль, что этот эпизод так и остался единственным за эти полчаса, однако в итоге зрители увидели такую серию пенальти, что она оправдала все ожидания. Особенно когда игроки обеих сборных начали по парам бить в каркас ворот или вообще не попадать в них, как это случилось с Эль-Айнауи и Клюйвертом, а также с Тимбером и Хакими. Однако был и единственный сэйв вратаря в этой лотерее — Буну выиграл дуэль у Саммервилла, а вот почему он не отразил удар Рахими Вербрюггена до этого — это уже другой вопрос. Но именно Марокко сыграет против Канады в 1/8 финала.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 – пен.)

Голы: Гакпо, 72 – Тальби, 90+1

Предупреждение: Диоп, 47

Нидерланды: Вербрюгген – Аке, ван Дейк (Копмейнерс, 71), ван Хеке – ван де Вен (Хато, 86), де Йонг (де Рон, 110), Гравенберх (Тимбер, 87), Думфрис – Гакпо (Клюйверт, 113), Саммервилл – Бробби (Вегхорст, 71).

Марокко: Буну – Мазрауи, Риад, Диоп (Салах-Эддин, 75), Хакими – Буадди (Эль-Мурабет, 79), Эль-Айнауи – Эль-Ханнус (Тальби, 87), Унахи (Сбаи, 87), Диас (Яссин, 79) – Сайбари.

Арбитр: Вилтон Перейра Сампайо (Гояс, Бразилия).

Стадион: «Эстадио BBVA» (Гуадалупе, Мексика).

Удары (в створ) – 6 (2) : 11 (5)
Угловые – 5 : 8
Оффсайды – 3 : 0

НИДЕРЛАНДЫ - МАРОККО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 25
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Европейцы решили посамоубиваться еще в 1/16. Не, ну а че сезон долгий, изнурительный, можно ехать по курортам.
Клоун Куман на лавке сидят Мален (штатный пенальтист Ромы) и Рейндерс, так и не вышли, зато какие-то кривоногие пошли пробивать пенальти.
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+5
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Одни вылеты😁😁
Жаль что бразильцы прошли дальше 
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+4
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2 гучних виліта за ніч - занадто, а міг би бути і третій, з бразильцями...
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+3
Голландці думали виграють на розслабоні ,а куй там
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+2
Одна из самых сильных сборных по игре аут. Честно такие поколения игроков от Кройфа до Ван Дейка а дуля с маком а не чм.
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+2
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Чому не били Вірджил і Дензел, а гравці, котрі вийшли на заміну? Ще й воротар своїм м'яким місцем відбив у ворота впійманий м'яч. Лежи собі тихо й не ворушись
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+2
Європейскі лошари 
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+1
Склад у Нідерландів за іменами сильніший за Аргентину, але ...туди й Німеччина...
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+1
Неделю назад 
«Команда -звезда. Почему сборная Нидерландов выиграет чемпионат мира»👏👏😁
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+1
Основний і додатковий час: 1:1.
Розбита голова, кров:  Нідерланди - Марокко  1:1.
Все вирішилось по пенальті.))
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0
Марокко по своїй тактиці як завжди перетворило гру на гівно. З таким паскудством навіть Віржил та компанія не справились. Ну нічого, на протистоянні з Аргентиною ще є Франція, Іспанія та Боснія. В останніх найбільше надії 🤗😑
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0
А що Клюверт молодший настільки гарний що не лище в збірній а ще й  вирішальні пенальті виконує? Чи то кумовство?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
марокканців можно привітати з чвертьфіналом. Так як вчора грали канадці, з Марокко їм мало що світить 
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0
впеше побачив антті-футбол від голандців.. на що грали, на те й награли
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0
Европа аут. Хорошо что завтра Франция-Швеция играет и там наши парни чисто европейские с обоих сторон не посрамят старушку Европу - ну там Мбапе, Дембеле, Исак, Эланга и так далее покажут как играют чистокровные европейцы
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0
Показать Скрыть 3 ответа
1 сейв решил... и штанги с бревном
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-3
Весь Харьков аплодирует стоя Марокко👏👏
ван дейки и гакпы возвращаются в ливерку подавленными👏👏😁
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-4
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