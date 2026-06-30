Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Чемпионат мира
Нидерланды
30.06.2026 04:00 – FT 1 : 1
2 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Марокко
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
30 июня 2026, 07:32 | Обновлено 30 июня 2026, 07:33
4578
0

Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

30 июня 2026, 07:32 | Обновлено 30 июня 2026, 07:33
4578
0
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

30 июня сборная Марокко оставила за бортом Нидерланды в 1/16 финала ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В основное время на стадионе «Estadio BBVA» команды обменялись голами: на мяч Коди Гакпо марокканцы ответили точным ударом Исса Диопа.

Овертаймы не выявили победителя, поэтому команды проверили свою удачу в серии пенальти.

В общей сложности футболисты обеих команд смазали пять ударов с точки. Несмотря на это, точнее оказались марокканцы – 3:2.

Уже 4 июля Марокко сыграет в следующем раунде против сборной Канады, которая выбила из турнира ЮАР (0:1).

ЧМ-2026. Плей-офф

1/16 финала. 30 июня

Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен.)

Голы: Гакпо, 72 – Диоп, 90+1

Видеообзор матча:

Ожидается...

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Исмаэль Сайбари (Марокко).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Чемсдин Талби (Марокко).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Суфьян Раими (Марокко).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Тен Копмейнерс (Нидерланды).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Исса Диоп (Марокко), асcист Чемсдин Талби.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды), асcист Крисенсио Саммервилл.
По теме:
Канцлер отреагировал на сенсационный вылет сборной Германии из ЧМ-2026
Нидерланды снова не проиграли в основное время на ЧМ. Сколько длится серия?
АНЧЕЛОТТИ – о победе Бразилии над Японией: «Я был уверен в команде»
сборная Марокко по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(119)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала
Теннис | 29 июня 2026, 22:27 27
Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала
Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала

Даяна в трех сетах вырвала победу у Аои Ито в матче 1-го раунда травяного мейджора

Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Бокс | 29 июня 2026, 18:05 3
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы

Лапин сказал, что украинец хочет сам определять соперников

Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Бокс | 29.06.2026, 08:20
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Заруба. Нидерланды и Марокко перевели игру в овертаймы на ЧМ-2026
Футбол | 30.06.2026, 06:07
Заруба. Нидерланды и Марокко перевели игру в овертаймы на ЧМ-2026
Заруба. Нидерланды и Марокко перевели игру в овертаймы на ЧМ-2026
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Футбол | 29.06.2026, 10:53
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
28.06.2026, 08:02
Футбол
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
29.06.2026, 06:02 3
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
29.06.2026, 00:15 1
Футбол
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
28.06.2026, 09:52 34
Бокс
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
28.06.2026, 08:55 7
Бокс
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
28.06.2026, 09:15 25
Бокс
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем