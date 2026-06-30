Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
30 июня сборная Марокко оставила за бортом Нидерланды в 1/16 финала ЧМ-2026.
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В основное время на стадионе «Estadio BBVA» команды обменялись голами: на мяч Коди Гакпо марокканцы ответили точным ударом Исса Диопа.
Овертаймы не выявили победителя, поэтому команды проверили свою удачу в серии пенальти.
В общей сложности футболисты обеих команд смазали пять ударов с точки. Несмотря на это, точнее оказались марокканцы – 3:2.
Уже 4 июля Марокко сыграет в следующем раунде против сборной Канады, которая выбила из турнира ЮАР (0:1).
ЧМ-2026. Плей-офф
1/16 финала. 30 июня
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен.)
Голы: Гакпо, 72 – Диоп, 90+1
Видеообзор матча:
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События матча
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