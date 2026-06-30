Нидерланды – Марокко. Текстовая трансляция матча

Чемпионат мира. 1/16 финала.

Нидерланды – Марокко – 0:0

Нидерланды: Вербрюгген – Аке, ван Дейк, ван Хеке – ван де Вен, де Йонг, Гравенберх, Думфрис – Гакпо, Саммервилл – Бробби.

Запасные: Руфс, Флеккен, Гертрейд, Виффер, Хато, де Рон, Клюйверт, Рейндерс, Тил, Копмейнерс, Тимбер, Веггорст, Депай, Ланг, Мален.

Марокко: Буну – Мазрауи, Риад, Диоп, Хакими – Буадди, Эль-Айнауи – Эль-Ханнус, Унахи, Диас – Сайбари.

Запасные: Эль-Каджуи, Тагнаути, Саадан, Эль-Уахди, Диоп, Беламмари, Халхал, Салах-Эдин, Амрабат, Тальби, Эль-Мурабет, Яссин, Рахими, Сбаи, Эль-Кааби, Амаймуни.

Арбитр: Вилтон Перейра Сампайо (Гояс, Бразилия).

Стадион: «Эстадио BBVA» (Гуадалупе, Мексика).

Во вторник, 28-го июня, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся Нидерланды и Марокко. Матч пройдет в Гуадалупе, на поле стадиона «Эстадио BBVA», начало в 04:00.

Эту афишу точно можно было ожидать и на более поздних стадиях, но кому-то предстоит сойти с дистанции уже сейчас. Команда Рональда Кумана неплохо показала себя в достаточно конкурентной группе, где могла бы играть и сборная Украины, тогда как коллектив Мохамеда Уахби все-таки уступил Бразилии первую строчку. Впрочем, «оранье» сейчас выглядят уровнем выше «пентакампеонов».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Марокко, за которой можно следить в украинской версии сайта.