Нидерланды – Марокко. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала чемпионата мира

30 июня на Эстадио BBVA пройдет матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Нидерландов и Марокко.

Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Нидерланды

Команда в последнее время снова показывает себя хорошо. На прошлом мундиале ее выбила, по пенальти, только Аргентина. Потом, в 2024-м, дошли до полуфинала Евро. Ну, а в прошлогодней квалификации ожидаемо получилось выиграть свою группу, и, значит, взять прямую путевку на очередной турнир.

Правда, в 2026-м году было немало осечек в контрольных поединках. Да и в первом туре, ведя в счете, ограничились только ничьей с Японией, в концовке пропустив на 2:2. Но потом попались довольно слабые соперники. Швецию в итоге и вовсе разгромили, а потом справились и с главным аутсайдером квартета - Тунисом. Правда, при обилии забитых голов все время голландцы и в свои ворота пропускали по голу, при неплохой игре своего вратаря.

Марокко

Сборная блеснула в Катаре - в 2022-м году она дошла, первой среди всех представителей Африки, до четвертьфинала чемпионата мира. Потом были новые успехи, и не только в квалификации, где получилось выиграть свою группу со стопроцентным показателем в виде восьми побед - также победили на Чемпионате Африканских Наций, Арабском кубке и, зимой, на КАН, впрочем, победа в финале над Сенегалом была технической, задним числом.

В целом, и на мундиале Хакими и компания оправдывает оптимистические ожидания. А Сайбари стал открытием, забивая в каждом матче. Его голы принесли ничью с Бразилией (причем та отыгрывалась на 1:1) и минимальную победу над Шотландией. Потом, будто расслабившись, позволили Гаити дважды вести в счете. Но в итоге выиграли 4:2, пусть и не оставшись лидером своей группы.

Статистика личных встреч

В 1994-м году на чемпионате мира сильнее были европейцы. После этого команды успели обменяться победами в товарищеских поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, явно не безоговорочным, подопечных Кумана. В любом случае, будет бой - ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,65).