Поражение Бундестим, волейболисты разгромили Италию, драма в баскетболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 25 июня.

Победа на последних секундах. Турция на ЧМ обыграла США

Команды подарили шоу в матче заключительного тура

Парагвай сыграл вничью с Австралией на ЧМ-2026

Команды поделили очки в поединке решающего тура

Быстрое начало. Нидерланды переиграли Тунис на ЧМ-2026

Оранжевым хватило семи минут, чтобы гарантировать победу

Япония и Швеция разошлись миром в матче ЧМ-2026

Команды устраивал такой результат на пути к плей-офф

В погоне за плей-офф. Эквадор обыграл Германию на ЧМ-2026

Сборная Эквадора вырвала волевую победу

Уверенная победа. Кот-д'Ивуар переиграл Кюрасао на ЧМ-2026

У победителей дублем отличился Николя Пепе

Итоги группы: Германия, Кот-д'Ивуар и Эквадор – в плей-офф ЧМ

Эквадор победил Германию, а Кот-д'Ивуар переиграл Кюрасао

КОСТЮК: «У Динамо в игре с Жилиной были ошибки при быстрых переходах»

Наставник киевской команды прокомментировал товарищеский матч в Австрии

ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге

Андрей Сторчоус и Александр Козак стали игроками клуба Александрия

Соболева повесила баранку и вышла в 1/4 финала ITF W50 в Гданьске

Анастасия разгромила Беатрис Зелтиню в двух сетах

Сухая победа. Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций

Сине-желтая волейбольная команда уверенно победила Италию

С разницей в одно очко. Сборная Украины проиграла Анголе, ведя почти +20

Товарищеский матч баскетбольных сборных состоялся в Риге, столице Латвии

Паро – чемпион. Крокер все же остался без пояса, хотя проявил себя хорошо

Следующий для победителя – экс-оппонент Чухаджяна?