Поражение Бундестим, волейболисты разгромили Италию, драма в баскетболе
Главные новости за 25 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 25 июня.
Победа на последних секундах. Турция на ЧМ обыграла США
Команды подарили шоу в матче заключительного тура
Парагвай сыграл вничью с Австралией на ЧМ-2026
Команды поделили очки в поединке решающего тура
Быстрое начало. Нидерланды переиграли Тунис на ЧМ-2026
Оранжевым хватило семи минут, чтобы гарантировать победу
Япония и Швеция разошлись миром в матче ЧМ-2026
Команды устраивал такой результат на пути к плей-офф
В погоне за плей-офф. Эквадор обыграл Германию на ЧМ-2026
Сборная Эквадора вырвала волевую победу
Уверенная победа. Кот-д'Ивуар переиграл Кюрасао на ЧМ-2026
У победителей дублем отличился Николя Пепе
Итоги группы: Германия, Кот-д'Ивуар и Эквадор – в плей-офф ЧМ
Эквадор победил Германию, а Кот-д'Ивуар переиграл Кюрасао
КОСТЮК: «У Динамо в игре с Жилиной были ошибки при быстрых переходах»
Наставник киевской команды прокомментировал товарищеский матч в Австрии
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
Андрей Сторчоус и Александр Козак стали игроками клуба Александрия
Соболева повесила баранку и вышла в 1/4 финала ITF W50 в Гданьске
Анастасия разгромила Беатрис Зелтиню в двух сетах
Сухая победа. Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сине-желтая волейбольная команда уверенно победила Италию
С разницей в одно очко. Сборная Украины проиграла Анголе, ведя почти +20
Товарищеский матч баскетбольных сборных состоялся в Риге, столице Латвии
Паро – чемпион. Крокер все же остался без пояса, хотя проявил себя хорошо
Следующий для победителя – экс-оппонент Чухаджяна?
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