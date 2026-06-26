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26 июня 2026, 11:49 | Обновлено 26 июня 2026, 11:53
209
0

Поражение Бундестим, волейболисты разгромили Италию, драма в баскетболе

Главные новости за 25 июня на Sport.ua

26 июня 2026, 11:49 | Обновлено 26 июня 2026, 11:53
209
0
Поражение Бундестим, волейболисты разгромили Италию, драма в баскетболе
Volleyball World
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 25 июня.

Победа на последних секундах. Турция на ЧМ обыграла США
Команды подарили шоу в матче заключительного тура

Парагвай сыграл вничью с Австралией на ЧМ-2026
Команды поделили очки в поединке решающего тура

Быстрое начало. Нидерланды переиграли Тунис на ЧМ-2026
Оранжевым хватило семи минут, чтобы гарантировать победу

Япония и Швеция разошлись миром в матче ЧМ-2026
Команды устраивал такой результат на пути к плей-офф

В погоне за плей-офф. Эквадор обыграл Германию на ЧМ-2026
Сборная Эквадора вырвала волевую победу

Уверенная победа. Кот-д'Ивуар переиграл Кюрасао на ЧМ-2026
У победителей дублем отличился Николя Пепе

Итоги группы: Германия, Кот-д'Ивуар и Эквадор – в плей-офф ЧМ
Эквадор победил Германию, а Кот-д'Ивуар переиграл Кюрасао

КОСТЮК: «У Динамо в игре с Жилиной были ошибки при быстрых переходах»
Наставник киевской команды прокомментировал товарищеский матч в Австрии

ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
Андрей Сторчоус и Александр Козак стали игроками клуба Александрия

Соболева повесила баранку и вышла в 1/4 финала ITF W50 в Гданьске
Анастасия разгромила Беатрис Зелтиню в двух сетах

Сухая победа. Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сине-желтая волейбольная команда уверенно победила Италию

С разницей в одно очко. Сборная Украины проиграла Анголе, ведя почти +20
Товарищеский матч баскетбольных сборных состоялся в Риге, столице Латвии

Паро – чемпион. Крокер все же остался без пояса, хотя проявил себя хорошо
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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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