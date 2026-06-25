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Украина. Первая лига
25 июня 2026, 18:44 |
1135
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ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге

Андрей Сторчоус и Александр Козак – игроки ФК «Александрия»

25 июня 2026, 18:44 |
1135
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ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
УПЛ. Андрей Сторчоус
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Достигнуто соглашение между ФК «Александрия» и ФК «Кудровка» о полноценном трансфере полузащитников Андрея Сторчоуса и Александра Козака. Контракты с игроками рассчитаны до 31 мая 2028 года.

Андрей Сторчоус родился 30 июня 1994 в Черкассах. Воспитанник футбольной школы «Днепр-80» в Черкассах. Профессиональную карьеру начал в ФК «Черкасский Днепр», а также выступал за «Кремень», «Черкасщину», ЛНЗ и «Дружбу». В 2024 году перешел в «Кудровку», где стал одним из ключевых игроков команды. В сезоне 2025/26 дебютировал в УПЛ и забил 12 мячей, став вторым бомбардиром турнира.

Александр Козак родился 25 июля 1994 года в Киеве и выступает на позиции атакующего полузащитника или вингера. Профессиональную карьеру начал в молодежных командах «Оболони», «Металлиста» и донецкого «Металлурга». На протяжении карьеры защищал цвета ряда украинских клубов, среди которых «Ингулец». В 2025 году присоединился к «Кудровке», в составе которой в сезоне 2025/26 отличился 4 забитыми мячами.

Следующий сезон «Александрия» проведет в Первой лиге.

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Руслан Полищук Источник: ФК Александрия
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Комментарии 2
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Очікування ЛНЗ/Карпати, факт - Олександрія. Хоча я думаю свої 10-12к він і в першій лізі матиме. Сашки лідерам 15-20К в цьому сезоні платили
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0
Олександрія вибирала між Сторчоусом і Пономаренком, Динамо тому і купило Мутанбананге, бо розраховувало на відхід Мотрі. А воно ось як буває
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-1
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