ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге

Достигнуто соглашение между ФК «Александрия» и ФК «Кудровка» о полноценном трансфере полузащитников Андрея Сторчоуса и Александра Козака. Контракты с игроками рассчитаны до 31 мая 2028 года.

Андрей Сторчоус родился 30 июня 1994 в Черкассах. Воспитанник футбольной школы «Днепр-80» в Черкассах. Профессиональную карьеру начал в ФК «Черкасский Днепр», а также выступал за «Кремень», «Черкасщину», ЛНЗ и «Дружбу». В 2024 году перешел в «Кудровку», где стал одним из ключевых игроков команды. В сезоне 2025/26 дебютировал в УПЛ и забил 12 мячей, став вторым бомбардиром турнира.

Александр Козак родился 25 июля 1994 года в Киеве и выступает на позиции атакующего полузащитника или вингера. Профессиональную карьеру начал в молодежных командах «Оболони», «Металлиста» и донецкого «Металлурга». На протяжении карьеры защищал цвета ряда украинских клубов, среди которых «Ингулец». В 2025 году присоединился к «Кудровке», в составе которой в сезоне 2025/26 отличился 4 забитыми мячами.

Следующий сезон «Александрия» проведет в Первой лиге.