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Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 10:27 | Обновлено 03 июня 2026, 11:24
866
0

Известный тренер: «Этот игрок удивил результативностью в УПЛ»

Олег Дулуб похвалил Сторчоуса и Пономаренко

03 июня 2026, 10:27 | Обновлено 03 июня 2026, 11:24
866
0
Известный тренер: «Этот игрок удивил результативностью в УПЛ»
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Известный тренер Олег Дулуб расхвалил Матвея Пономаренко (Динамо) и Андрея Сторчоуса (Кудровка) за результативность в нынешнем сезоне УПЛ.

– Кто из игроков зажег в прошлом сезоне так, что его можно назвать главным открытием?

– Выделю двух футболистов – Пономаренко и Сторчоуса. Матвей сумел за короткое время, играл он фактически лишь во втором круге, очень хорошо себя проявить, стать лучшим голеадором.

Что касается Андрея, он тоже удивил своей результативностью. Для Сторчоуса сезон 2025/26 стал первым на уровне УПЛ и очень прилично его отыграл. 12 голов для полузащитника – очень хороший показатель.

– И Сторчоус уже давно не юноша, ему уже 31 год.

– На опыте отыграл, – сказал Олег.

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Олег Дулуб Андрей Сторчоус Матвей Пономаренко Кудровка Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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