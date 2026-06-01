Олег ДУЛУБ: «Пока у Мальдеры «конфетно-букетный» период»

Тренер Олег Дулуб дал комментарий после спарринга Польша – Украина (0:2).

– Я был довольно удивлен таким составом сборной Украины. Однако все хорошо, что хорошо заканчивается.

– Не возникает ли риска, что после победы над Польшей общество слишком быстро начнет идеализировать нового тренера?

– Это всегда так, потому что, на мой взгляд, на начальном этапе любого тренера идет «конфетно-букетный» период. Потом уже работа и результат. Посмотрим, на столь коротком отрезке сложно что-то сказать.

Я смотрел матч Польша – Украина и поймал себя на мысли, что это тренировочный сбор просто. Такое вот настроение у игроков. Они не прикладывают максимум усилий, нет давления на них. Это скорее просто посмотреть, кто в обойме у Мальдеры. Возможно, еще кого-нибудь из новичков открыть. Как правило, новый главный тренер пытается сначала принести что-то новое, а затем все возвращаются к старым настройкам.

Напомним, Олег Дулуб ранее работал главным тренером в ряде украинских клубов, в частности, «Карпатах», «Черноморце», ЛНЗ, «Ниве» Тернополь и других.