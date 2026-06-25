Соболева повесила баранку сопернице и вышла в 1/4 финала ITF W50 в Гданьске

В четвертьфинале Анастасия сыграет с седьмой сеяной Хлоей Паке.

Соболева разгромила представительницу Латвии Беатрис Зелтиню (WTA 516) в двух сетах за 57 минут, повесив баранку во второй партии – 6:2, 6:0.

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 290) вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF W50 в Гданьске , Польша.

Sport.ua

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