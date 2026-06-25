Соболева повесила баранку сопернице и вышла в 1/4 финала ITF W50 в Гданьске
Анастасия разгромила Беатрис Зелтиню в двух сетах
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 290) вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF W50 в Гданьске, Польша.
Соболева разгромила представительницу Латвии Беатрис Зелтиню (WTA 516) в двух сетах за 57 минут, повесив баранку во второй партии – 6:2, 6:0.
Это была первая очная встреча соперниц.
На старте турнира украинка также уверенно обыграла представительницу Польши Марцелину Подлиньску.
В четвертьфинале Анастасия сыграет с седьмой сеяной Хлоей Паке.
ITF W50 Гданьск. Грунт, 1/8 финала
Анастасия Соболева – Беатрис Зелтиня – 6:2, 6:0
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