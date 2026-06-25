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  4. Соболева повесила баранку сопернице и вышла в 1/4 финала ITF W50 в Гданьске
ITF
25 июня 2026, 17:19 | Обновлено 25 июня 2026, 17:20
121
0

Соболева повесила баранку сопернице и вышла в 1/4 финала ITF W50 в Гданьске

Анастасия разгромила Беатрис Зелтиню в двух сетах

25 июня 2026, 17:19 | Обновлено 25 июня 2026, 17:20
121
0
Соболева повесила баранку сопернице и вышла в 1/4 финала ITF W50 в Гданьске
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 290) вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF W50 в Гданьске, Польша.

Соболева разгромила представительницу Латвии Беатрис Зелтиню (WTA 516) в двух сетах за 57 минут, повесив баранку во второй партии – 6:2, 6:0.

Это была первая очная встреча соперниц.

На старте турнира украинка также уверенно обыграла представительницу Польши Марцелину Подлиньску.

В четвертьфинале Анастасия сыграет с седьмой сеяной Хлоей Паке.

ITF W50 Гданьск. Грунт, 1/8 финала

Анастасия Соболева Беатрис Зелтиня – 6:2, 6:0

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ITF Гданьск Анастасия Соболева
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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