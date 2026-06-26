Победа на последних секундах. Турция обыграла США

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная США сыграла против Турции. С турнирной точки зрения матч уже ничего не решал: турки заранее потеряли шансы на выход в плей-офф, а американцы досрочно гарантировали себе первое место в группе. Но отсутствие давления только помогло командам выдать яркий и результативный футбол.

Старт встречи получился максимально быстрым. Уже на 3-й минуте США открыли счет после углового. Турецкая защита забыла Трасти на дальней штанге, и защитник с близкого расстояния расстрелял ворота Чакыра.

Турция ответила почти сразу. На 10-й минуте Арда Гюлер получил мяч в штрафной площади и спокойно переиграл Тернера, отправив мяч в угол ворот. После такого ударного начала команды немного сбавили темп и стали больше контролировать мяч в центре поля.

Однако после перерыва на водопой игра снова ожила. Американцы даже забили второй мяч после очередного углового, но радость хозяев турнира оказалась преждевременной - арбитр зафиксировал офсайд. А уже в следующей атаке Турция наказала соперника по всем правилам. После хорошей комбинации и прострела Кекчю с границ штрафной переправил мяч в сетку.

До перерыва США больше владели мячом и пытались контролировать игру, но сравнять счет так и не сумели.

Второй тайм снова начался с быстрого гола в ворота Турции. Бергальтер сыграл на подборе и мощным ударом с линии штрафной отправил мяч в ближний угол - 2:2.

После этого американцы заметно прибавили и начали доминировать. Турция подсела физически, а у ворот Чакыра один за другим стали возникать моменты. Вышедший на замену Пулишич убежал один на один с голкипером, но не сумел переиграть его в ближней дуэли. Ааронсон добивал почти по пустым воротам, но пробил мимо.

Через минуту Пулишич снова оказался в центре внимания. Он пробивал с центра штрафной в дальний угол, но Чакыр совершил фантастический сейв и кончиками пальцев перевел мяч в штангу.

Во второй половине тайма игра стала более рваной из-за большого количества замен. Команды по очереди атаковали, и было заметно, что ничья не устраивает ни США, ни Турцию. Турнирной мотивации уже не было, но обе сборные хотели завершить групповой этап победой.

На 90-й минуте Йылмаз убежал один на один с вратарем, но Трасти успел догнать форварда и помешал ему нанести акцентированный удар. Казалось, команды все же разойдутся миром, но последнее слово осталось за Турцией.

Уже в компенсированное время после затяжной атаки Айхан оказался самым расторопным в штрафной площади и с нескольких метров переправил мяч в ворота.

В итоге Турция победила 3:2 и красиво хлопнула дверью на прощание. Команда покидает чемпионат мира, но делает это после яркой победы над хозяевами турнира. США, несмотря на поражение, сохраняют первое место в группе и отправляются в плей-офф.

Чемпионат мира. Группа D. 3-й тур.

Турция – США – 3:2

Голы: Гюлер, 10, Кекчю, 31, Айхан, 90+8 - Трасти, 3, Берхгальтер, 49.

Предупреждение: Бергхальтер, 18.

Турция: Чакыр, Бардакджи, Кабак, Эльмалы, Челик (Союнчу, 84), Гюлер, Озджан, Кекчю (Айхан, 88), Йылдыз (Узун, 84), Йылмаз (Кахведжи, 90), Айдын (Мюлдюр, 90).

Запасные: Айхан, Акайдын, Акгюн, Актюркоглу, Байындыр, Гюль, Гюнок, Демирал, Кадиоглу, Кахведжи, Мюлдюр, Союнчу, Узун, Чалханоглу.

США: Тернер, Скалли (Фримен, 77), Маккензи, Трасти, Робинсон, Рейна (Дест, 77), Бергхальтер, Веа (Пулишич, 58), Маккенни (Тильман, 86), Ааронсон (Сендехас, 77), Пепи.

Запасные: Адамс, Арфстен, Балогун, Брейди, Дест, Пулишич, Райт, Робинсон, Рим, Ричардс, Сендехас, Тильман, Фримен, Фрис.

Стадион: СоФи Стэдиум (Инглвуд)

Арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир)