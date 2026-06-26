Турция – США – 3:2. Вырванная победа на 90+8 в ненужном матче. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы D чемпионата мира 2026
26 июня сборные Турции и США провели матч 3-го тура группы D чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу турков.
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Победу подопечным Винченцо Монтеллы принес Каан Айхан, который забил решающий гол на 90+8-й минуте.
Турция потеряла шансы на плей-офф еще до этого матча после двух поражений в двух стартовых турах. У США ситуация обратная – благодаря двум победам (над Австралией и Парагваем) американцы гарантировали себе первое место и выход в 1/16 финала мундиаля.
ЧМ-2026. Группа D
Третий тур. 26 июня
Турция – США – 3:2
Голы: Гюлер, 10, Барыш Йылмаз, 31, Айхан, 90+8 – Трасти, 3, Берхалтер, 49
Видеообзор матча ожидается...
Турция – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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