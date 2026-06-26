Турция – США. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026
Чемпионат мира. Группа D. 3-й тур.
Турция – США – 2:1
Голы: Гюлер, 10, Кекчю, 31 - Трасти, 3.
Предупреждение: Бергхальтер, 18.
Турция: Чакыр, Бардакджи, Кабак, Эльмалы, Челик, Гюлер, Озджан, Кекчю, Йылдыз, Йылмаз, Айдын.
Запасные: Айхан, Акайдын, Акгюн, Актюркоглу, Байындыр, Гюль, Гюнок, Демирал, Кадиоглу, Кахведжи, Мюлдюр, Союнчу, Узун, Чалханоглу.
США: Тернер, Скалли, Маккензи, Трасти, Робинсон, Рейна, Бергхальтер, Веа, Маккенни, Ааронсон, Пепи.
Запасные: Адамс, Арфстен, Балогун, Брейди, Дест, Пулишич, Райт, Робинсон, Рим, Ричардс, Сендехас, Тильман, Фримен, Фрис.
Стадион: СоФи Стэдиум (Инглвуд)
Арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир)
26 июня сборная Турции сыграет против США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Начало встречи – в 05:00 по Киеву.
С турнирной точки зрения интриги в этом матче уже нет. Турция провалила групповой этап, проиграла Австралии и Парагваю, поэтому досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф. Для команды этот матч станет последней возможностью хоть немного исправить впечатление от неудачного выступления и хлопнуть дверью напоследок.
США, наоборот, подходят к игре в максимально комфортном положении. Американцы выиграли два стартовых матча, уже гарантировали себе первое место в группе и могут спокойно готовиться к плей-офф. Но мотивация у хозяев турнира все равно остается: команда будет играть перед своими болельщиками, захочет сохранить победный ритм и подойти к матчам на вылет в хорошем тонусе.
Поэтому даже без турнирной интриги встреча может получиться интересной. Туркам нечего терять, а США точно не захотят портить впечатление от уверенного группового этапа. Вопрос только в том, сумеет ли Турция наконец показать характер или американцы без лишних проблем доведут группу до идеального результата.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – США, за которой можно будет следить на украинской версии сайта.
05:00
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