Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турция – США. Текстовая трансляция. LIVE
Чемпионат мира
Турция
26.06.2026 05:00 – перерыв 2 : 1
США
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
26 июня 2026, 04:56 | Обновлено 26 июня 2026, 05:55
553
3

Турция – США. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026

26 июня 2026, 04:56 | Обновлено 26 июня 2026, 05:55
553
3 Comments
Турция – США. Текстовая трансляция. LIVE
Коллаж Sport.ua
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Чемпионат мира. Группа D. 3-й тур.

Турция – США – 2:1

Голы: Гюлер, 10, Кекчю, 31 - Трасти, 3.

Предупреждение: Бергхальтер, 18.

Турция: Чакыр, Бардакджи, Кабак, Эльмалы, Челик, Гюлер, Озджан, Кекчю, Йылдыз, Йылмаз, Айдын.

Запасные: Айхан, Акайдын, Акгюн, Актюркоглу, Байындыр, Гюль, Гюнок, Демирал, Кадиоглу, Кахведжи, Мюлдюр, Союнчу, Узун, Чалханоглу.

США: Тернер, Скалли, Маккензи, Трасти, Робинсон, Рейна, Бергхальтер, Веа, Маккенни, Ааронсон, Пепи.

Запасные: Адамс, Арфстен, Балогун, Брейди, Дест, Пулишич, Райт, Робинсон, Рим, Ричардс, Сендехас, Тильман, Фримен, Фрис.

Стадион: СоФи Стэдиум (Инглвуд)

Арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир)

26 июня сборная Турции сыграет против США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Начало встречи – в 05:00 по Киеву.

С турнирной точки зрения интриги в этом матче уже нет. Турция провалила групповой этап, проиграла Австралии и Парагваю, поэтому досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф. Для команды этот матч станет последней возможностью хоть немного исправить впечатление от неудачного выступления и хлопнуть дверью напоследок.

США, наоборот, подходят к игре в максимально комфортном положении. Американцы выиграли два стартовых матча, уже гарантировали себе первое место в группе и могут спокойно готовиться к плей-офф. Но мотивация у хозяев турнира все равно остается: команда будет играть перед своими болельщиками, захочет сохранить победный ритм и подойти к матчам на вылет в хорошем тонусе.

Поэтому даже без турнирной интриги встреча может получиться интересной. Туркам нечего терять, а США точно не захотят портить впечатление от уверенного группового этапа. Вопрос только в том, сумеет ли Турция наконец показать характер или американцы без лишних проблем доведут группу до идеального результата.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – США, за которой можно будет следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Турция
26 июня 2026 -
05:00
США
Тотал матча больше (2.5) 1.68 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Проснулись в третьем матче: Турция забила второй гол в ворота США
ЧМ-2026. Четвертая пара 1/16 финала: определен соперник сборной США
ВИДЕО. Это случилось! Как Гюлер забил первый гол сборной Турции на ЧМ-2026
сборная Турции по футболу сборная США по футболу текстовая трансляция чемпионат мира по футболу
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
Футбол | 25 июня 2026, 09:00 1
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала

Вечером 24 июня и в ночь на 25 число завершены все матчи в группах A, B и C

В США задержали иранского футболиста, который хотел воевать против Америки
Футбол | 26 июня 2026, 02:32 0
В США задержали иранского футболиста, который хотел воевать против Америки
В США задержали иранского футболиста, который хотел воевать против Америки

Тареми столкнулся с трудностями перед матчем с Египтом

Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Футбол | 25.06.2026, 21:42
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Футбол | 25.06.2026, 17:32
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 25.06.2026, 06:19
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
⚽🇹🇷Гюлер. 1-1
Ответить
0
⚽🇺🇸Швидкий гол
Ответить
0
США в плей-оф, турки вилетіли.
Просто за цікавий гольовий матч🇺🇸🔥🇹🇷
Ответить
0
Популярные новости
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
25.06.2026, 06:59
Футбол
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
24.06.2026, 20:51 5
Другие виды
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
24.06.2026, 07:25 4
Футбол
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
25.06.2026, 11:20 42
Футбол
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
25.06.2026, 06:56 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 142
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
24.06.2026, 20:42
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем