Катастрофический старт как символ краха. Тунис проиграл Нидерландам

Согласитесь, не самый лучший чемпионат мира вышел для сборной Туниса. «Карфагенские орлы» пошли на авантюрный шаг, сменив наставника посреди турнира, однако столкнулись с еще большими трудностями и проблемами в виде двух разгромов. Нидерланды же подходили к этому противостоянию в статусе безапелляционного фаворита, и стремились завершить групповой этап на первой строчке для лучшей сетки в плей-офф.

По сравнению с крайними матчами, Эрве Ренар прибег к четырем перестановкам в составе тунисцев, в ходе которых Бен Хамида, Хедира, Габри и Мастури вышли на поле вместо Рекика, Бронна, Саада и Тунекти. Рональд Куман ограничился одним изменением: Аке поменял ван де Вена.

Начало игры оказалось динамичным, ведь уже на первых минутах Гарби пробил над воротами из пределов штрафной. Ответ от нидерландцев был безжалостным. В следующей же атаке «оранжевые» вышли вперед благодаря автоголу Схири, а уже через четыре минуты игроки Туниса неудачно сыграли на стандарте у собственных ворот, позволив Бробби забить второй мяч. Команда Кумана могла забивать еще, но Гакпо, Дюмфрису и Рейндерсу не удалось переиграть Дамена. У «карфагенских орлов» наиболее опасным был удар Слимана, который прилетел в руки Вербрюггену.

После перерыва голландцы продолжили доминировать на поле, и Бробби получил отличную возможность делать дубль, но его удар заблокировал Схири. Затем Тунис вернулся в игру. Мастури после подачи с углового точно пробил головой, оставив интригу живой. Однако недолго музыка играла, и спустя менее 10 минут ван Хекке в похожем стиле отправил мяч в сетку. Подопечные Ренара пытались вернуться в игру, но кипер «оранжевых» Вербрюгген справился с ударами Межбри и Мастури. Гости были ближе к тому, чтобы увеличить счет, однако Дамен спас тунисцев после ударов вышеупомянутых Бробби и Дюмфриса, а Рейндерс попал в каркас ворот.

Таким образом, Нидерланды набрали 7 очков, тем самым возглавили квартет F. «Оранжевые» вместе с Германией являются лидерами по количеству забитых мячей на чемпионате мира, нанеся 10 точных ударов. Сборная Туниса покидает мундиаль в статусе худшей обороны соревнований (12 пропущенных мячей).

В 1/16 финала мундиаля Нидерланды ждет встреча с Марокко, которая запланирована на 28 июня.

Чемпионат Мира. Группа F. 3-й тур.

Тунис – Нидерланды – 1:3

Голы: Мастури, 54 – Схири (аг), 3, Бробби, 7, Ван Хекке, 62

Туніс: Дамен – Абди, Бен Хамида (Бен Уанес, 68), Тальби, Хедира (Махмуд, 68), Валери – Гарби (Шауат, 75), Межбри, Схири – Слиман (Ашури, 68), Мастури (Тунекти, 90)

Нидерланды: Вербрюгген – Аке, Ван Дейк, Ван Хекке, Дюмфрис – Рейндерс (Клюйверт, 72), Де Йонг (Саммервилл, 72), Гравенберх – Гакпо (Ланг, 84), Бробби (Депай, 77), Мален (Копмейнерс, 72)

Арбитр: Катя Гарсия Идель (Мексика)

Стадион: «Эрроухед-Стэдиум» (Канзас-Сити, США)

Удары (в створ): 10 (4) – 20 (7)

Угловые: 4 – 6

Оффсайды: 2 – 1

ТУНИС – НИДЕРЛАНДЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА