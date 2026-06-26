Тунис – Нидерланды – 1:3. Орлы Карфагена и Летучие голландцы. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы F чемпионата мира 2026
26 июня сборные Туниса и Нидерландов провели матч 3-го тура группы F чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу нидерландцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Нидерланды заняли итоговое первое место с 7 очками и уверенно вышли в плей-офф. Тунис проиграли все три матча и с 0 набранными баллми покинул мундиаль.
ЧМ-2026. Группа F
Третий тур. 26 июня
Тунис – Нидерланды – 1:3
Голы: Мастури, 54 – Схири, 3 (автогол), Бробби, 7, ван Хекке, 62
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нильсон Ангуло отметился голом и сыграл ключевую роль в победе своей команды (2:1)
Футболист может оказаться в «Галатасарае»