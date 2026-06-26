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Чемпионат мира
Тунис
26.06.2026 02:00 – FT 1 : 3
Нидерланды
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Чемпионат мира
26 июня 2026, 05:49 |
114
0

Тунис – Нидерланды – 1:3. Орлы Карфагена и Летучие голландцы. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы F чемпионата мира 2026

26 июня 2026, 05:49 |
114
0
Тунис – Нидерланды – 1:3. Орлы Карфагена и Летучие голландцы. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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26 июня сборные Туниса и Нидерландов провели матч 3-го тура группы F чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу нидерландцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нидерланды заняли итоговое первое место с 7 очками и уверенно вышли в плей-офф. Тунис проиграли все три матча и с 0 набранными баллми покинул мундиаль.

ЧМ-2026. Группа F

Третий тур. 26 июня

Тунис – Нидерланды – 1:3

Голы: Мастури, 54 – Схири, 3 (автогол), Бробби, 7, ван Хекке, 62

Видеообзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Паул ван Хекке (Нидерланды), асcист Тиджани Рейндерс.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Хазем Мастури (Тунис), асcист Ханнибал Межбри.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Нидерланды), асcист Вирджил ван Дейк.
3’
ГОЛ ! Автогол забил Эллиес Схири (Тунис).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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