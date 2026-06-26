26 июня сборные Туниса и Нидерландов провели матч 3-го тура группы F чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу нидерландцев.

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Нидерланды заняли итоговое первое место с 7 очками и уверенно вышли в плей-офф. Тунис проиграли все три матча и с 0 набранными баллми покинул мундиаль.

ЧМ-2026. Группа F

Третий тур. 26 июня

Тунис – Нидерланды – 1:3

Голы: Мастури, 54 – Схири, 3 (автогол), Бробби, 7, ван Хекке, 62

Видеообзор матча