Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тунис – Нидерланды. Текстовая трансляция матча
Чемпионат мира
Тунис
26.06.2026 02:00 - : -
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
25 июня 2026, 14:43 | Обновлено 25 июня 2026, 14:46
47
0

Тунис – Нидерланды. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата мира

25 июня 2026, 14:43 | Обновлено 25 июня 2026, 14:46
47
0
Тунис – Нидерланды. Текстовая трансляция матча
Ханнибал Межбри и Вирджил Ван Дейк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В пятницу, 26 июня, состоится поединок 3-го тура чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Туниса и Нидерландов. Матч пройдет в Канзас-Сити на поле стадиона «Эрроухед-Стэдиум», начало игры запланировано в 02:00.

«Карфагенские орлы» вряд ли рассчитывали на такое развитие событий по ходу мундиаля, которое переросло в два разгромных поражения и смену наставника. Поэтому без сомнений, поединок с Нидерландами для Туниса будет носить формальный характер. Голландцы в отличие от своих соперников находятся в великолепной форме на этом чемпионате мира, сначала устроив голевую феерию с Японией, а затем без шансов разгромили шведов, подтвердив свои высокие намерения.

«Оранжевым» победа в этом противостоянии позволила бы побороться за первое место в группе F, в то время для тунисцев важно будет завершить не без того провальный турнир на положительной ноте, и напоследок испортить настроение команде Рональда Кумана перед матчами плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Тунис – Нидерланды, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Тунис
26 июня 2026 -
02:00
Нидерланды
Тотал меньше 3.5 1.81 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Неймар выступил с заявлением после дебюта за Бразилию на ЧМ-2026
Кюрасао – Кот-д'Ивуар. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Винисиус Жуниор забил 5 голов за сборную Бразилии на ЧМ. У кого рекорд?
ЧМ-2026 по футболу сборная Туниса по футболу сборная Нидерландов по футболу Эрве Ренар Рональд Куман текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
Футбол | 25 июня 2026, 10:31 9
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира

Международная федерация футбола пригласила команду U-15 на турнир в Азербайджане

Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Волейбол | 24 июня 2026, 19:55 53
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций

«Сине-желтые» одержали победу в первом матче второй недели соревнований

Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Другие виды | 24.06.2026, 20:51
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 25.06.2026, 06:36
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Неймар назвал главную звезду и самого важного игрока сборной Бразилии
Футбол | 25.06.2026, 14:55
Неймар назвал главную звезду и самого важного игрока сборной Бразилии
Неймар назвал главную звезду и самого важного игрока сборной Бразилии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
25.06.2026, 09:00
Футбол
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 5
Бокс
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 14
Теннис
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
24.06.2026, 20:16 53
Футбол
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
25.06.2026, 11:20 38
Футбол
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
24.06.2026, 07:27 11
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем