В пятницу, 26 июня, состоится поединок 3-го тура чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Туниса и Нидерландов. Матч пройдет в Канзас-Сити на поле стадиона «Эрроухед-Стэдиум», начало игры запланировано в 02:00.

«Карфагенские орлы» вряд ли рассчитывали на такое развитие событий по ходу мундиаля, которое переросло в два разгромных поражения и смену наставника. Поэтому без сомнений, поединок с Нидерландами для Туниса будет носить формальный характер. Голландцы в отличие от своих соперников находятся в великолепной форме на этом чемпионате мира, сначала устроив голевую феерию с Японией, а затем без шансов разгромили шведов, подтвердив свои высокие намерения.

«Оранжевым» победа в этом противостоянии позволила бы побороться за первое место в группе F, в то время для тунисцев важно будет завершить не без того провальный турнир на положительной ноте, и напоследок испортить настроение команде Рональда Кумана перед матчами плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Тунис – Нидерланды, за которой можно следить в украинской версии сайта.