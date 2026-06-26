По пути самураев. Японцы согласились на ничью против Швеции

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Чемпионат мира. Группа F. 3-й тур.

Япония – Швеция – 1:1

Голы: Маэда, 56 – Эланга, 62

Предупреждение: Танигучие, 77 – Гин, 32, Йокерес, 85

Япония: Дион Судзуки – Х. Ито, Итакура (Танигучи, 39), Секо (Ватанабе, 75) – Накамура (Нагатомо, 75), Танака, Камада, Сугавара – Майеда, Доан (Дз. Ито, 67) – Уэда (Огава, 66).

Швеция: Зеттерстрем – Линделеф (Старфельт, 88), Хин (Бергвалль, 37), Лагербильке – Гудмундссон (Нюгрен, 88), Страуд (Свенссон, 75), Аяри, Бернгардссон (Сэма, 75) – Эланга – Исак, Йокерес.

Арбитр: Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор)

Стадион: «AT&T Стэдиум» (Арлингтон, США).

Удары (в створ) – 8 (3) : 11 (5)

Угловые – 2 : 8

Оффсайды – 3 : 2

ЯПОНИЯ - ШВЕЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 27°C