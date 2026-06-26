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Чемпионат мира
Япония
26.06.2026 02:00 – перерыв 0 : 0
Швеция
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Чемпионат мира
26 июня 2026, 01:57 | Обновлено 26 июня 2026, 02:54
713
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Япония – Швеция. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата мира

26 июня 2026, 01:57 | Обновлено 26 июня 2026, 02:54
713
2 Comments
Япония – Швеция. Текстовая трансляция. LIVE
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Чемпионат мира. Группа F. 3-й тур.

Япония – Швеция – 0:0

Япония: Дион Судзуки – Х. Ито, Итакура, Секо – Накамура, Танака, Камада, Сугавара – Майеда, Доан – Уеда.

Запасные: Осако, Хаякава, Танигучи, Нагатомо, Ватанабе, Томиясу, Дзюнносуке Судзуки, Ю. Судзуки, Дз. Ито, Сано, Мачино, Гото, Огава, Шиогаи.

Швеция: Зеттерстрем – Линделеф, Хин, Лагербильке – Гудмундссон, Страуд, Аяри, Бернгардссон – Эланга – Исак, Йокерес.

Запасные: В. Йоханссон, Нордфельдт, Г. Йоханссон, Свенссон, Экдаль, Старфельт, Смит, Бергвалль, Нюгрен, Сэма, Карльстрем, Сванберг, Зенели, Нильссон, Али.

Арбитр: Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор)

Стадион: «AT&T Стэдиум» (Арлингтон, США).

В пятницу, 26-го июня, состоится поединок 3-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Япония и Швеция. Матч пройдет в Арлингтоне, на поле стадиона «AT&T Стэдиум», начало в 02:00.

Победитель выходит напрямую в плей-офф. Но у японцев, в отличие от соперников, есть еще и вариант с ничьей, который оставит за ними вторую строчку. А еще есть вариант обогнать Нидерланды, но для этого придется забивать много голов, ведь команда Рональда Кумана вряд ли будет себя ограничивать против Туниса.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Япония – Швеция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Япония
26 июня 2026 -
02:00
Швеция
Победа Японии 2.26 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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勝利に向かって、頑張れ日本 🇯🇵🇯🇵🇯🇵
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Було б круто, якби самураї продовжили свою восьмирічну десятиматчеву безпрограшну серію з європейцями!😇
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