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Чемпионат мира
Япония
26.06.2026 02:00 – FT 1 : 1
Швеция
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Чемпионат мира
26 июня 2026, 05:07 |
320
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Япония – Швеция – 1:1. Ничья, которая устроила всех. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча третьего тура группы F чемпионата мира 2026

26 июня 2026, 05:07 |
320
0
Япония – Швеция – 1:1. Ничья, которая устроила всех. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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26 июня прошел поединок Японии и Швеции в третьем туре группы F на ЧМ-2026.

Команды на «AT&T Stadium» в городе Арлингтон (США) обменялись голами, но победителя в матче так и не выявили – 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол в поединке случился на 56-й минуте: автором забитого мяча стал японец Дайдзен Маэда.

Ответ от шведов оказался довольно быстрым. Вингер Энтони Эланга показал мастер-класс по ударам из-за пределов штрафной площади.

Результат устроил обе команды, так как они вышли в плей-офф: Япония со второго места, Швеция – с третьего.

В 1/16 финала японцы сыграют с Бразилией, а вот Швеция будет ждать имя своего соперника.

ЧМ-2026. Группа F

Третий тур. 26 июня

Япония – Швеция – 1:1

Голы: Маэда, 56 – Эланга, 62

Видео голов и обзор матча:

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Эланга (Швеция), асcист Виктор Дьёкереш.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Дайдзэн Маэда (Япония), асcист Рицу Доан.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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