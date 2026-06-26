Япония – Швеция – 1:1. Ничья, которая устроила всех. Видео голов и обзор

26 июня прошел поединок Японии и Швеции в третьем туре группы F на ЧМ-2026.

Команды на «AT&T Stadium» в городе Арлингтон (США) обменялись голами, но победителя в матче так и не выявили – 1:1.

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Первый гол в поединке случился на 56-й минуте: автором забитого мяча стал японец Дайдзен Маэда.

Ответ от шведов оказался довольно быстрым. Вингер Энтони Эланга показал мастер-класс по ударам из-за пределов штрафной площади.

Результат устроил обе команды, так как они вышли в плей-офф: Япония со второго места, Швеция – с третьего.

В 1/16 финала японцы сыграют с Бразилией, а вот Швеция будет ждать имя своего соперника.

ЧМ-2026. Группа F

Третий тур. 26 июня

Япония – Швеция – 1:1

Голы: Маэда, 56 – Эланга, 62

Видео голов и обзор матча: