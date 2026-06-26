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Кюрасао
25.06.2026 23:00 – FT 0 : 2
Кот-д'Ивуар
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Чемпионат мира
26 июня 2026, 01:00 | Обновлено 26 июня 2026, 01:05
178
2

Уверенная виктория фаворита. Кот-д'Ивуар спокойно переиграл Кюрасао

Дублем отличился Николя Пепе

26 июня 2026, 01:00 | Обновлено 26 июня 2026, 01:05
178
2 Comments
Уверенная виктория фаворита. Кот-д'Ивуар спокойно переиграл Кюрасао
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара решали, кто выйдет в плей-офф, в третьем туре в группе Е.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

ЧМ-2026 по футболу. Группа Э. 3 тур

Кюрасао – Кот-д'Ивуар – 0:2

Голы: Пепе, 7, 64

Предупреждения: Ж. Бакуна, 75, Кастанеер, 85

Кюрасао: Ром – Бренетт (Самбо, 90+1), Гарри (Кастаннеер, 77), Обиспо, Флоранус, Фонвилл (Нослин, 77) – Чонг, Комененсия, Л. Бакуна, Ж. Бакуна – Локадия (Кувас, 90+1)
Кот-д'Ивуар: Я. Фофана – Дуэ, У. Диоманде, Коссуну, Опери – Диалло (Улайи, 46), Кессье (Сери, 77), Сангаре, Я. Диоманде (Туре, 67) – Пепе (Ваи, 67), Бонни (Диаките, 67)

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Стадион: «BMO Филд» (Филадельфия, США).

КЮРАСАО - КОТ-Д'ИВУАР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Гарна збірна. Прикро що в 1\16 скоріш за все потраплять на Францію.
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Слони на класі🐘🐘🇨🇮 🎉
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