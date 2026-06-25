Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кюрасао – Кот-д’Ивуар. Текстовая трансляция матча
Чемпионат мира
Кюрасао
25.06.2026 23:00 - : -
Кот-д'Ивуар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
25 июня 2026, 08:29 |
18
0

Кюрасао – Кот-д’Ивуар. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026

25 июня 2026, 08:29 |
18
0
Кюрасао – Кот-д’Ивуар. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В четверг, 25 июня, состоится поединок 3 тура чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Игра пройдет в Филадельфии (США) на поле стадиона «Филадельфия Стедиум», начало – в 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Кюрасао впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира, сенсационно выиграв отборочную группу КОНКАКАФ. Перед стартом турнира команда Дика Адвоката уступила Шотландию (1:4), но затем разгромила Арубу (4:0). На мундиале Кюрасао потерпел сокрушительное поражение от Германии (1:7), однако во втором туре неожиданно отобрал очки у Эквадора, сыграв вничью 0:0. Героем того матча стал вратарь Элой Рум, отразивший все 15 ударов в створ ворот.

Кот-д'Ивуар проводит свой четвертый чемпионат мира, а путевку на турнир получил благодаря блестящему отбору, в котором набрал 26 очков из 30 возможных при разнице мячей 25:0. На ЧМ-2026 «слоны» победили Эквадор (1:0) и уступили Германии (1:2), поэтому матч с Кюрасао будет иметь важное значение для борьбы за выход в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Кюрасао – Кот-д'Ивуар в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кюрасао
25 июня 2026 -
23:00
Кот-д'Ивуар
Победа Кот-д'Ивуара 1.17 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Легенда Шахтера назвал фаворитов ЧМ-2026: «Они несколько финалов проиграли»
Подарил сенсацию. Назван лучший игрок матча ЮАР – Южная Корея
Он забил гол. Назван лучший игрок матча Чехия – Мексика на ЧМ-2026
сборная Кюрасао по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу чемпионат мира по футболу текстовая трансляция ЧМ-2026 по футболу
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо назвало стоимость билетов на матч в Лиге Европы
Футбол | 24 июня 2026, 23:05 4
Динамо назвало стоимость билетов на матч в Лиге Европы
Динамо назвало стоимость билетов на матч в Лиге Европы

На матч против «Университати» можно попасть за 600 – 7000 грн

Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Футбол | 24 июня 2026, 08:02 5
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику

Николо Скира утверждает, что «Бетис» хочет взять украинца в аренду с правом выкупа

Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Футбол | 24.06.2026, 07:25
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Футбол | 24.06.2026, 09:32
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Футбол | 25.06.2026, 05:58
Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПЛОТНИЦКИЙ – о закрытом матче сборной Украины и дебюте в Лиге наций
ПЛОТНИЦКИЙ – о закрытом матче сборной Украины и дебюте в Лиге наций
23.06.2026, 10:44 1
Волейбол
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
24.06.2026, 07:27 12
Футбол
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
23.06.2026, 08:49 18
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
25.06.2026, 06:36
Бокс
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 13
Теннис
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
23.06.2026, 13:02 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем