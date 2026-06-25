В четверг, 25 июня, состоится поединок 3 тура чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Игра пройдет в Филадельфии (США) на поле стадиона «Филадельфия Стедиум», начало – в 23:00 по Киеву.

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Сборная Кюрасао впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира, сенсационно выиграв отборочную группу КОНКАКАФ. Перед стартом турнира команда Дика Адвоката уступила Шотландию (1:4), но затем разгромила Арубу (4:0). На мундиале Кюрасао потерпел сокрушительное поражение от Германии (1:7), однако во втором туре неожиданно отобрал очки у Эквадора, сыграв вничью 0:0. Героем того матча стал вратарь Элой Рум, отразивший все 15 ударов в створ ворот.

Кот-д'Ивуар проводит свой четвертый чемпионат мира, а путевку на турнир получил благодаря блестящему отбору, в котором набрал 26 очков из 30 возможных при разнице мячей 25:0. На ЧМ-2026 «слоны» победили Эквадор (1:0) и уступили Германии (1:2), поэтому матч с Кюрасао будет иметь важное значение для борьбы за выход в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Кюрасао – Кот-д'Ивуар в украинской версии сайта.