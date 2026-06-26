Сами не играли и друг другу не давали. Парагвай сыграл вничью с Австралией
«Сокерруз» и «гуарани» поделили очки в решающем поединке группы D ЧМ-2026
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время
Чемпионат Мира. Группа D. 3-й тур.
Парагвай – Австралия – 0:0
Предупреждения: Д. Гомес, 77 – Ирвин, 47
Парагвай: Гилл – Майдана (Маурисио, 46), Альдерете (Канале, 84), Г. Гомес, Веласкес, Касерес – Энсисо, Галарса (Алонсо, 90+2), Кубас, Д. Гомес (Бобадилья, 90+2) – Авалос (Арсе, 67)
Австралия: Бич – Херрингтон, Суттар, Чиркати – Бос, Ирвин (Окон-Энгстлер, 84), О'Нилл, Бехич – Вольпато (Хрустич, 58), Меткалф, иранкунда (Йенги, 84)
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Стадион: «Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара, США)
Удары (в створ): 7 (2) – 12 (5)
Угловые: 1 – 3
Оффсайды: 0 – 0
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