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Парагвай
26.06.2026 05:00 – FT 0 : 0
Австралия
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26 июня 2026, 07:03 | Обновлено 26 июня 2026, 07:26
306
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Сами не играли и друг другу не давали. Парагвай сыграл вничью с Австралией

«Сокерруз» и «гуарани» поделили очки в решающем поединке группы D ЧМ-2026

26 июня 2026, 07:03 | Обновлено 26 июня 2026, 07:26
306
2 Comments
Сами не играли и друг другу не давали. Парагвай сыграл вничью с Австралией
Getty Images/Global Images Ukraine
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Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Чемпионат Мира. Группа D. 3-й тур.

Парагвай – Австралия – 0:0

Предупреждения: Д. Гомес, 77 – Ирвин, 47

Парагвай: Гилл – Майдана (Маурисио, 46), Альдерете (Канале, 84), Г. Гомес, Веласкес, Касерес – Энсисо, Галарса (Алонсо, 90+2), Кубас, Д. Гомес (Бобадилья, 90+2) – Авалос (Арсе, 67)

Австралия: Бич – Херрингтон, Суттар, Чиркати – Бос, Ирвин (Окон-Энгстлер, 84), О'Нилл, Бехич – Вольпато (Хрустич, 58), Меткалф, иранкунда (Йенги, 84)

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион: «Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара, США)

Удары (в створ): 7 (2) – 12 (5)

Угловые: 1 – 3

Оффсайды: 0 – 0

ПАРАГВАЙ – АВСТРАЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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ЧМ-2026 по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Австралии по футболу отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Зустрілись на полі якось  два автобуси
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Они знали, что турки выиграют.)
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