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Парагвай
26.06.2026 05:00 - : -
Австралия
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Чемпионат мира
25 июня 2026, 14:57 | Обновлено 25 июня 2026, 15:01
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0

Парагвай – Австралия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата мира

25 июня 2026, 14:57 | Обновлено 25 июня 2026, 15:01
60
0
Парагвай – Австралия. Текстовая трансляция матча
Матиас Галарса и Джексон Ирвин
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В пятницу, 26 июня, состоится поединок 3 тура чемпионата мира-2026, в котором встретятся Парагвай и Австралия. Матч пройдет в Санта-Кларе на поле стадиона «Левайс Стэдиум», начало игры запланировано в 05:00.

Перед стартом мундиаля обеим коллективам прогнозировали маловероятный выход в плей-офф. Однако судьба распорядилась иначе, и теперь Парагвай и Австралия отправив турок домой, будут выяснять, кто займет второе место в квартете D (США уже гарантировал себе лидерство). «Соккеруз» вполне устроит ничья для достижения цели, тогда как «гуарани» нужно побеждать, ведь у них разница забитых мячей немного хуже чем у соперника, а это важный показатель в распределении мест среди команд, занявших третьи места.

Интересно то, что Парагвай ни разу не побеждал австралийцев, а потому сейчас у команды Густаво Альфаро появился отличный шанс обернуть все в свою пользу, и одержать дебютную победу над не менее неприятной Австралией.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Парагвай – Австралия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Парагвай
26 июня 2026 -
05:00
Австралия
Победа Парагвая 2.66 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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ЧМ-2026 по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Австралии по футболу Густаво Альфаро текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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