В пятницу, 26 июня, состоится поединок 3 тура чемпионата мира-2026, в котором встретятся Парагвай и Австралия. Матч пройдет в Санта-Кларе на поле стадиона «Левайс Стэдиум», начало игры запланировано в 05:00.

Перед стартом мундиаля обеим коллективам прогнозировали маловероятный выход в плей-офф. Однако судьба распорядилась иначе, и теперь Парагвай и Австралия отправив турок домой, будут выяснять, кто займет второе место в квартете D (США уже гарантировал себе лидерство). «Соккеруз» вполне устроит ничья для достижения цели, тогда как «гуарани» нужно побеждать, ведь у них разница забитых мячей немного хуже чем у соперника, а это важный показатель в распределении мест среди команд, занявших третьи места.

Интересно то, что Парагвай ни разу не побеждал австралийцев, а потому сейчас у команды Густаво Альфаро появился отличный шанс обернуть все в свою пользу, и одержать дебютную победу над не менее неприятной Австралией.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Парагвай – Австралия, за которой можно следить в украинской версии сайта.