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Парагвай
26.06.2026 05:00 – FT 0 : 0
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26 июня 2026, 08:21 | Обновлено 26 июня 2026, 08:22
257
0

Парагвай – Австралия – 0:0. Ничья, как путь в плей-офф. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура группы D чемпионата мира 2026

26 июня 2026, 08:21 | Обновлено 26 июня 2026, 08:22
257
0
Парагвай – Австралия – 0:0. Ничья, как путь в плей-офф. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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26 июня была проведена встреча Парагвая и Австралии в рамках третьего тура группы D на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения матча стала арена «San Francisco Bay Area Stadium» в американском городе Санта-Кларе, штат Калифорния.

Команды хоть и наносили удары, однако до забитых мячей дело так и не дошло – 0:0.

Ничейный результат принес позитив обеим командам: Австралия со второго места вышла в плей-офф (4 балла), Парагвай – с третьего (4).

ЧМ-2026. Группа D

Третий тур. 26 июня

Парагвай – Австралия – 0:0

Видеообзор матча:

Ожидается...

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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