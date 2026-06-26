Парагвай – Австралия – 0:0. Ничья, как путь в плей-офф. Обзор матча

26 июня была проведена встреча Парагвая и Австралии в рамках третьего тура группы D на ЧМ-2026.

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Местом проведения матча стала арена «San Francisco Bay Area Stadium» в американском городе Санта-Кларе, штат Калифорния.

Команды хоть и наносили удары, однако до забитых мячей дело так и не дошло – 0:0.

Ничейный результат принес позитив обеим командам: Австралия со второго места вышла в плей-офф (4 балла), Парагвай – с третьего (4).

ЧМ-2026. Группа D

Третий тур. 26 июня

Парагвай – Австралия – 0:0

Видеообзор матча:

Ожидается...