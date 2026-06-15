Разгромы от Германии и Швеции, яркая победа Хэмилтона, золотой урожай Лузан
Главные новости за 14 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 14 июня.
1A. Таблица ЧМ. Группа F: Швеция захватила лидерство. Каковы шансы Нидерландов?
В стартовом туре сборная Швеции забила 5 мячей в ворота команды Туниса
1B. Ощипали Орлов Карфагена. Швеция разгромила Тунис на ЧМ-2026
Команда Поттера не оставила шансов аутсайдеру группы
1C. ФОТО. Исак плюс Дьекереш. Швеция отгрузила 5 мячей в ворота Туниса
Поединок стартового тура ЧМ-2026 в Монтеррее завершился со счетом 5:1
2A. Когда забыли про осторожность. Япония вырвала ничью у Нидерландов
Команды забили по два гола в матче стартового тура ЧМ-2026
2B. ФОТО. Сборная Нидерландов упустила победу над Японией на старте ЧМ-2026
Команды забили по два мяча, и японцы спали игру на 89-й минуте
3A. Бундестим уничтожил дебютанта. Германия забила 7 голов в ворота Кюрасао
Футбольный карлик один раз огорчил Нойера
3B. ФОТО. Сборная Германии на старте ЧМ отгрузила 7 мячей в ворота Кюрасао
Фавориты группы взяли три очка в стартовом туре чемпионата мира 2026
4. Сработала замена. Кот-д'Ивуар победил Эквадор в стартовом туре ЧМ
Слоны дожали соперника, забив под занавес встречи
5. Напряженная борьба. Сыгран первый матч финала плей-офф за путевку в Ла Лигу
Малага и Альмерия в первой игре разошлись миром, без забитых голов
6A. Определен обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ 2025/26
Каролина выиграла серию против Вегаса со счетом 4:2
6B. Хэмилтон выиграл гонку в Испании. Первая победа в Феррари
Льюис провел невероятную гонку в Барселоне
7A. Определена чемпионка теннисного турнира WTA 500 в Лондоне
Донна Векич в двух сетах переиграла Эмму Радукану в финале
7B. Финал WTA 250 в Хертогенбосе не состоялся. 484-я ракетка выиграла трофей
Робин Монтгомери стала чемпионкой в Нидерландах, Барбора Крейчикова снялась
8A. China Open 2026. Бойко всухую проиграл китайцу в 4-м раунде квалификации
Юлиан уступил в матче Q4 китайцу Лю Хуньюй со счетом 0:6
9A. Полная доминация Лузан и Рыбачок. Украина завоевала еще три золота на ЧЕ
Украинки успешно выступили на континентальном первенстве
9B. Кохан с личным рекордом завоевал серебро на этапе Континентального тура
Украинский легкоатлет продолжает собирать медали
10. Родригес разбил Варгаса. Третий дивизион покорен, дальше – Иноуэ?
Очередное мастерское выступление от Джесси
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист может переехать в Германию
Команда Поттера не оставила шансов теперь уже откровенному аутсайдеру группы