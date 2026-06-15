Разгромы от Германии и Швеции, яркая победа Хэмилтона, золотой урожай Лузан

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 14 июня.

1A. Таблица ЧМ. Группа F: Швеция захватила лидерство. Каковы шансы Нидерландов?

В стартовом туре сборная Швеции забила 5 мячей в ворота команды Туниса

1B. Ощипали Орлов Карфагена. Швеция разгромила Тунис на ЧМ-2026

Команда Поттера не оставила шансов аутсайдеру группы

1C. ФОТО. Исак плюс Дьекереш. Швеция отгрузила 5 мячей в ворота Туниса

Поединок стартового тура ЧМ-2026 в Монтеррее завершился со счетом 5:1

2A. Когда забыли про осторожность. Япония вырвала ничью у Нидерландов

Команды забили по два гола в матче стартового тура ЧМ-2026

2B. ФОТО. Сборная Нидерландов упустила победу над Японией на старте ЧМ-2026

Команды забили по два мяча, и японцы спали игру на 89-й минуте

3A. Бундестим уничтожил дебютанта. Германия забила 7 голов в ворота Кюрасао

Футбольный карлик один раз огорчил Нойера

3B. ФОТО. Сборная Германии на старте ЧМ отгрузила 7 мячей в ворота Кюрасао

Фавориты группы взяли три очка в стартовом туре чемпионата мира 2026

4. Сработала замена. Кот-д'Ивуар победил Эквадор в стартовом туре ЧМ

Слоны дожали соперника, забив под занавес встречи

5. Напряженная борьба. Сыгран первый матч финала плей-офф за путевку в Ла Лигу

Малага и Альмерия в первой игре разошлись миром, без забитых голов

6A. Определен обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ 2025/26

Каролина выиграла серию против Вегаса со счетом 4:2

6B. Хэмилтон выиграл гонку в Испании. Первая победа в Феррари

Льюис провел невероятную гонку в Барселоне

7A. Определена чемпионка теннисного турнира WTA 500 в Лондоне

Донна Векич в двух сетах переиграла Эмму Радукану в финале

7B. Финал WTA 250 в Хертогенбосе не состоялся. 484-я ракетка выиграла трофей

Робин Монтгомери стала чемпионкой в Нидерландах, Барбора Крейчикова снялась

8A. China Open 2026. Бойко всухую проиграл китайцу в 4-м раунде квалификации

Юлиан уступил в матче Q4 китайцу Лю Хуньюй со счетом 0:6

9A. Полная доминация Лузан и Рыбачок. Украина завоевала еще три золота на ЧЕ

Украинки успешно выступили на континентальном первенстве

9B. Кохан с личным рекордом завоевал серебро на этапе Континентального тура

Украинский легкоатлет продолжает собирать медали

10. Родригес разбил Варгаса. Третий дивизион покорен, дальше – Иноуэ?

Очередное мастерское выступление от Джесси