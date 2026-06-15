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Чемпионат мира
15 июня 2026, 00:55 | Обновлено 15 июня 2026, 01:51
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ФОТО. Сборная Нидерландов упустила победу над Японией на старте ЧМ-2026

Команды забили по два мяча, и японцы спали игру на 89-й минуте

15 июня 2026, 00:55 | Обновлено 15 июня 2026, 01:51
179
0
ФОТО. Сборная Нидерландов упустила победу над Японией на старте ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь с 14 на 15 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе F.

Сборные Нидерландов и Японии не определили победителя (2:2). Поединок прошел на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне.

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Первый тайм завершился без забитых мячей, а после перерыва команды порадовали болельщиков 4 голами.

На 51-й минуте Вирджил ван Дейк после передачи Райана Гравенберха открыл счет. Через шесть минут Кейто Накамура, которому ассистировал Такефуса Кубо, восстановил равновесие.

На 64-й минуте Крисенсио Саммервилл вновь вывел оранжевых вперед, а второй результативный пас в матче записал на свой счет Гравенберх.

Казалось, что команда Рональда Кумана одержит победу, однако на 89-й минуте Даити Камада после передачи Коки Огавы спас Японию от поражения.

Турнирное положение: Нидерланды, Япония (по 1 очку), Швеция, Тунис (по 0).

Чемпионат мира 2026. Группа F. 1-й тур, 14 июня

Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium

Нидерланды – Япония – 2:2

Голы: Вирджил ван Дейк, 51, Крисенсио Саммервилл, 64 – Кейто Накамура, 57, Даити Камада, 89

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Вирджил ван Дейк, 51 мин

ГОЛ! 1:1. Кейто Накамура, 57 мин

ГОЛ! 2:1. Крисенсио Саммервилл, 64 мин

ГОЛ! 2:2. Даити Камада, 89 мин

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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