Таблица ЧМ. Нидерланды и Япония поделили очки и ожидают матча конкурентов
В первом туре группы F позже сыграют сборные Швеции и Туниса
В ночь с 14 на 15 июня состоялся поединок 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе F.
Сборные Нидерландов и Японии поделили очки (2:2) на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне.
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У нидерландцев голы забили Вирджил ван Дейк и Крисенсио Саммервилл, а у японцев отличились Кейто Накамура и Даити Камада,
Нидерланды и Япония поделили очки и ожидают матча конкурентов, в котором Швеция сыграет с Тунисом.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы F
- Нидерланды, Япония (по 1 очку), Швеция, Тунис (по 0)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Нидерланды – 88%, Япония – 79%, Швеция – 67%, Тунис – 39%
Дальнейшее расписание матчей группы F
- 15 июня. Швеция – Тунис
- 20 июня. Нидерланды – Швеция, Тунис – Япония
- 25 июня. Япония – Швеция, Тунис – Нидерланды
Чемпионат мира 2026. Группа F. 1-й тур, 14 июня
Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium
Нидерланды – Япония – 2:2
Голы: Вирджил ван Дейк, 51, Крисенсио Саммервилл, 64 – Кейто Накамура, 57, Даити Камада, 89
Видео голов и обзор матча
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