Таблица ЧМ. Нидерланды и Япония поделили очки и ожидают матча конкурентов

В ночь с 14 на 15 июня состоялся поединок 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе F.

Сборные Нидерландов и Японии поделили очки (2:2) на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне.

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У нидерландцев голы забили Вирджил ван Дейк и Крисенсио Саммервилл, а у японцев отличились Кейто Накамура и Даити Камада,

Нидерланды и Япония поделили очки и ожидают матча конкурентов, в котором Швеция сыграет с Тунисом.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы F

Нидерланды, Япония (по 1 очку), Швеция, Тунис (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

Нидерланды – 88%, Япония – 79%, Швеция – 67%, Тунис – 39%

Дальнейшее расписание матчей группы F

15 июня. Швеция – Тунис

20 июня. Нидерланды – Швеция, Тунис – Япония

25 июня. Япония – Швеция, Тунис – Нидерланды

Чемпионат мира 2026. Группа F. 1-й тур, 14 июня

Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium

Нидерланды – Япония – 2:2

Голы: Вирджил ван Дейк, 51, Крисенсио Саммервилл, 64 – Кейто Накамура, 57, Даити Камада, 89

Видео голов и обзор матча

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