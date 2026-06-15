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Чемпионат мира
15 июня 2026, 01:05 | Обновлено 15 июня 2026, 01:52
216
0

Таблица ЧМ. Нидерланды и Япония поделили очки и ожидают матча конкурентов

В первом туре группы F позже сыграют сборные Швеции и Туниса

15 июня 2026, 01:05 | Обновлено 15 июня 2026, 01:52
216
0
Таблица ЧМ. Нидерланды и Япония поделили очки и ожидают матча конкурентов
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь с 14 на 15 июня состоялся поединок 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе F.

Сборные Нидерландов и Японии поделили очки (2:2) на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У нидерландцев голы забили Вирджил ван Дейк и Крисенсио Саммервилл, а у японцев отличились Кейто Накамура и Даити Камада,

Нидерланды и Япония поделили очки и ожидают матча конкурентов, в котором Швеция сыграет с Тунисом.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы F

  • Нидерланды, Япония (по 1 очку), Швеция, Тунис (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

  • Нидерланды – 88%, Япония – 79%, Швеция – 67%, Тунис – 39%

Дальнейшее расписание матчей группы F

  • 15 июня. Швеция – Тунис
  • 20 июня. Нидерланды – Швеция, Тунис – Япония
  • 25 июня. Япония – Швеция, Тунис – Нидерланды

Чемпионат мира 2026. Группа F. 1-й тур, 14 июня

Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium

Нидерланды – Япония – 2:2

Голы: Вирджил ван Дейк, 51, Крисенсио Саммервилл, 64 – Кейто Накамура, 57, Даити Камада, 89

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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