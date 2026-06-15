Таблица ЧМ. Группа F: Швеция захватила лидерство. Каковы шансы Нидерландов?
В стартовом туре сборная Швеции забила 5 мячей в ворота команды Туниса
В ночь с 14 на 15 июня прошел матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе F.
Сборная Швеции разгромила команду Туниса со счетом 5:1 на Estadio BBVA в мексиканском Монтеррее.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У шведской команды отличились Ясин Айяри (дубль), Александер Исак, Виктор Дьекереш, Маттиас Сванберг.
Гол престижа для Туниса забил Омар Рекик.
После первого тура Швеция набрала три очка и возглавила группу F, опередив Нидерланды и Японию, которые ранее сыграли вничью (2:2). Тунис остался без набранных баллов.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы F
- Швеция (3 очка), Япония, Нидерланды (по 1), Тунис (0)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Швеция – 96%, Нидерланды – 89%, Япония – 85%, Тунис – 11%
Дальнейшее расписание матчей группы F
- 20 июня. Нидерланды – Швеция, Тунис – Япония
- 25 июня. Япония – Швеция, Тунис – Нидерланды
Чемпионат мира 2026. Группа F. 1-й тур, 15 июня
Монтеррей (Мексика), Estadio BBVA
05:00. Швеция – Тунис – 5:1
Голы: Ясин Айяри, 7, 90+6, Александер Исак, 30, Виктор Дьекереш, 59, Маттиас Сванберг, 84 – Омар Рекик, 43
Видео голов и обзор матча
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер выделил Ярмоленко и Буяльского
«Сине-желтые» не сумели довести матч до победного конца, ведя 2:0 по партиям