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Чемпионат мира
15 июня 2026, 10:23 | Обновлено 15 июня 2026, 10:41
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0

Таблица ЧМ. Группа F: Швеция захватила лидерство. Каковы шансы Нидерландов?

В стартовом туре сборная Швеции забила 5 мячей в ворота команды Туниса

15 июня 2026, 10:23 | Обновлено 15 июня 2026, 10:41
433
0
Таблица ЧМ. Группа F: Швеция захватила лидерство. Каковы шансы Нидерландов?
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь с 14 на 15 июня прошел матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе F.

Сборная Швеции разгромила команду Туниса со счетом 5:1 на Estadio BBVA в мексиканском Монтеррее.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У шведской команды отличились Ясин Айяри (дубль), Александер Исак, Виктор Дьекереш, Маттиас Сванберг.

Гол престижа для Туниса забил Омар Рекик.

После первого тура Швеция набрала три очка и возглавила группу F, опередив Нидерланды и Японию, которые ранее сыграли вничью (2:2). Тунис остался без набранных баллов.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы F

  • Швеция (3 очка), Япония, Нидерланды (по 1), Тунис (0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

  • Швеция – 96%, Нидерланды – 89%, Япония – 85%, Тунис – 11%

Дальнейшее расписание матчей группы F

  • 20 июня. Нидерланды – Швеция, Тунис – Япония
  • 25 июня. Япония – Швеция, Тунис – Нидерланды

Чемпионат мира 2026. Группа F. 1-й тур, 15 июня

Монтеррей (Мексика), Estadio BBVA

05:00. Швеция – Тунис – 5:1

Голы: Ясин Айяри, 7, 90+6, Александер Исак, 30, Виктор Дьекереш, 59, Маттиас Сванберг, 84 – Омар Рекик, 43

Видео голов и обзор матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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