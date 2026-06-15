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Чемпионат мира
15 июня 2026, 10:37 | Обновлено 15 июня 2026, 10:39
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ФОТО. Назван лучший игрок матча Швеции против Туниса на ЧМ-2026

Александер Исак забил гол и сделал два ассиста в стартовой игре на ЧМ

15 июня 2026, 10:37 | Обновлено 15 июня 2026, 10:39
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ФОТО. Назван лучший игрок матча Швеции против Туниса на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак
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В ночь с 14 на 15 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе F.

Сборная Швеции разгромила команду Туниса со счетом 5:1 на Estadio BBVA в мексиканском Монтеррее.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У шведской команды мячи забили Ясин Айяри (дубль), Александер Исак, Виктор Дьекереш, Маттиас Сванберг. Гол престижа для Туниса забил Омар Рекик.

Лучшим игроком матча стал форвард шведов Александер Исак, который забил гол и сделал два ассиста.

После первого тура Швеция набрала три очка и возглавила группу F, опередив Нидерланды и Японию, которые ранее сыграли вничью (2:2). Тунис остался без набранных баллов.

Чемпионат мира 2026. Группа F. 1-й тур, 15 июня

Монтеррей (Мексика), Estadio BBVA

05:00. Швеция – Тунис – 5:1

Голы: Ясин Айяри, 7, 90+6, Александер Исак, 30, Виктор Дьекереш, 59, Маттиас Сванберг, 84 – Омар Рекик, 43

ФОТО. Лучшим игроком матча стал Александер Исак из Швеции

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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