ФОТО. Исак плюс Дьекереш. Швеция на ЧМ отгрузила 5 мячей в ворота Туниса
Поединок стартового тура ЧМ-2026 в Монтеррее завершился со счетом 5:1
В ночь на 15 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе F.
Сборная Швеции разгромила команду Туниса со счетом 5:1. Поединок прошел на Estadio BBVA в мексиканском Монтеррее.
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Шведская команда обеспечила себе комфортное преимущество в первом тайме, когда отличились Ясин Айяри и Александер Исак. В концовке тайма Омар Рекик сократил отставание Туниса.
Во второй половине встречи Виктор Дьекереш вернул скандинавам преимущество в два мяча. В заключительные минуты Маттиас Сванберг довел счет до разгромного, а в компенсированное время Ясин Айяри оформил дубль и установил окончательный результат (5:1).
После первого тура Швеция набрала три очка и возглавила группу F, опередив Нидерланды и Японию, которые ранее сыграли вничью (2:2). Тунис остался без набранных баллов.
Турнирное положение группы F: Швеция (3 очка), Япония, Нидерланды (по 1), Тунис (0).
Чемпионат мира 2026. Группа F. 1-й тур, 15 июня
Монтеррей (Мексика), Estadio BBVA
05:00. Швеция – Тунис – 5:1
Голы: Ясин Айяри, 7, 90+6, Александер Исак, 30, Виктор Дьекереш, 59, Маттиас Сванберг, 84 – Омар Рекик, 43
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