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Чемпионат мира
15 июня 2026, 09:59 | Обновлено 15 июня 2026, 10:40
258
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ФОТО. Исак плюс Дьекереш. Швеция на ЧМ отгрузила 5 мячей в ворота Туниса

Поединок стартового тура ЧМ-2026 в Монтеррее завершился со счетом 5:1

15 июня 2026, 09:59 | Обновлено 15 июня 2026, 10:40
258
0
ФОТО. Исак плюс Дьекереш. Швеция на ЧМ отгрузила 5 мячей в ворота Туниса
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 15 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе F.

Сборная Швеции разгромила команду Туниса со счетом 5:1. Поединок прошел на Estadio BBVA в мексиканском Монтеррее.

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Шведская команда обеспечила себе комфортное преимущество в первом тайме, когда отличились Ясин Айяри и Александер Исак. В концовке тайма Омар Рекик сократил отставание Туниса.

Во второй половине встречи Виктор Дьекереш вернул скандинавам преимущество в два мяча. В заключительные минуты Маттиас Сванберг довел счет до разгромного, а в компенсированное время Ясин Айяри оформил дубль и установил окончательный результат (5:1).

После первого тура Швеция набрала три очка и возглавила группу F, опередив Нидерланды и Японию, которые ранее сыграли вничью (2:2). Тунис остался без набранных баллов.

Турнирное положение группы F: Швеция (3 очка), Япония, Нидерланды (по 1), Тунис (0).

Чемпионат мира 2026. Группа F. 1-й тур, 15 июня

Монтеррей (Мексика), Estadio BBVA

05:00. Швеция – Тунис – 5:1

Голы: Ясин Айяри, 7, 90+6, Александер Исак, 30, Виктор Дьекереш, 59, Маттиас Сванберг, 84 – Омар Рекик, 43

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

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ЧМ-2026 по футболу сборная Швеции по футболу видео голов и обзор сборная Туниса по футболу Александер Исак Виктор Дьекереш Маттиас Сванберг Ясин Айяри Омар Рекик фото Ханнибал Межбри Лукас Бергвалль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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