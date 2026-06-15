ФОТО. Исак плюс Дьекереш. Швеция на ЧМ отгрузила 5 мячей в ворота Туниса

В ночь на 15 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе F.

Сборная Швеции разгромила команду Туниса со счетом 5:1. Поединок прошел на Estadio BBVA в мексиканском Монтеррее.

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Шведская команда обеспечила себе комфортное преимущество в первом тайме, когда отличились Ясин Айяри и Александер Исак. В концовке тайма Омар Рекик сократил отставание Туниса.

Во второй половине встречи Виктор Дьекереш вернул скандинавам преимущество в два мяча. В заключительные минуты Маттиас Сванберг довел счет до разгромного, а в компенсированное время Ясин Айяри оформил дубль и установил окончательный результат (5:1).

После первого тура Швеция набрала три очка и возглавила группу F, опередив Нидерланды и Японию, которые ранее сыграли вничью (2:2). Тунис остался без набранных баллов.

Турнирное положение группы F: Швеция (3 очка), Япония, Нидерланды (по 1), Тунис (0).

Чемпионат мира 2026. Группа F. 1-й тур, 15 июня

Монтеррей (Мексика), Estadio BBVA

05:00. Швеция – Тунис – 5:1

Голы: Ясин Айяри, 7, 90+6, Александер Исак, 30, Виктор Дьекереш, 59, Маттиас Сванберг, 84 – Омар Рекик, 43

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